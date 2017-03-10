EKONOMİ:
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1 Nisan'dan itibaren değişiyor

Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu olanlar bu haberi dikkatlice okuyun.Nisan ayının ilk gününden itibaren 1 yıl içinde başvurulursa, borç düşecek. 12 taksitte de ödeme imkanı olacak.

1 Nisan'dan itibaren değişiyor

10 Mart 2017 Cuma 09:55

 Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebilecek. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, kolayca bundan kurtulacak.

HESAP EN ÇOK 53 TL'DEN

Düzenlemeye göre; Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarı 53,32 lira ve üzerindeyse 53,32 lira üzerinden, 53,32 liranın altındaysa tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak. Böylece borç önemli ölçüde azalacak ve 12 taksitte ödenebilecek. Hesaplanan yeni borç 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenirse, bu tutara yürürlük tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için bir faiz uygulanmayacak..
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