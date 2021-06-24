Bakan yardımcısı Kaymakcı, TÜRKAK toplantısını KSO’da gerçekleştirdi

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bir dizi ziyaret için ilimize geldi, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’nun toplantısını Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nda gerçekleştirdi. İlk olarak Darıca’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne katılan bakan yardımcısı Kaymakcı, daha sonra TÜRKAK Yönetim Kurulu ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’nü ziyaret etti.

ZİYARETE KATILANLAR

Ziyarette; TÜRKAK Yönetim Kurulu Üyesi olan KSO Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi’nin yanı sıra başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Poyraz, yönetim kurulu üyesi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, genel sekreter Banu Müderrisoğlu, genel sekreter yardımcısı Ayşe Yalova Gökçe, deney akreditasyon başkanı Serhat Gök, iş geliştirme ve projeler müdürü Şakir Ömer Sarı ile kurumsal iletişim müdürü ve genel sekreter özel kalem müdürü Ömer Karavelioğlu da hazır bulundu.

TSE’Yİ GEZDİLER

Bakan yardımcısı Kaymakcı ve beraberindekileri, TSE Genel Sekter Yardımcısı Hüseyin Alper Türedi, TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, deney ve kalibrasyon merkezi başkanı Dr. Metehan Çalış ile grup başkanları karşıladı. Bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı ve beraberindeki heyete TSE’nin faaliyetleri hakkında sunum yapan yetkililer, daha sonra kimya laboratuvarını gezdirdi. Bakan yardımcısı Kaymakcı, kimya analizlerinin ve standartlarının nasıl belirlendiğiyle ilgili detaylı bilgi aldı.

TÜBİTAK ZİYARETİ

Heyetin ikinci durağı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) oldu. Enstitü müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ve müdür yardımcılarının hazır bulunduğu karşılamanın ardından, bakan yardımcısı Kaymakcı ve beraberindekiler, UME’nin faaliyetleri hakkında yapılan sunumu ilgiyle dinledi, karşılaşılan sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundu. TÜBİTAK ziyareti akustik laboratuvarının gezilmesiyle son buldu.

KSO’NUN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, TÜRKAK heyetiyle birlikte yönetim kurulu toplantılarını yapmak üzere bu kez Kocaeli Sanayi Odası’na geçti. Burada TÜRKAK yönetim kurulu üyeleriyle öğle yemeği yiyen ve ardından toplantıya geçen bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, toplantı bitimi KSO’nun kuruluşunun 32. yılı dolayısıyla oda başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte pasta kesti. KSO’yu Türk sanayisine ve ekonomisine sunduğu katkılarından dolay kutlayan Kaymakcı, “Sanayi odamıza nice yıllar diliyorum” dedi. Bakan yardımcısı Kaymakcı, daha sonra KSO Başkanı Zeytinoğlu ile birlikte KSO’nun sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret etti.

GURUR VERİCİ

Engelli, engelsiz bireylerin bir arada çalıştığı tesisin üretim alanlarını gezen, çalışanlarla sohbet eden bakan yardımcısı Kaymakcı, gördüğü tablodan çok etkilendi. Ziyarette merkezin genel müdürü Hüsnü Bayraktar, Bizimköy’ün faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bizimköy’de dünyaca ünlü markalara kaliteli kıyafetler üretildiğini öğrenen ve yerinde gören Kaymakcı, “Bizimköy’ü ziyaret etmekten gerçekten çok memnun oldum. Kocaeli Sanayi Odası’nın girişimiyle hayata geçen bu proje amacına ulaşmış. Hem engelli hem engelsiz vatandaşlarımızın aynı çatı altında çalışması çok güzel bir örnek. Üstelik engelli diye tanımladığımız insanların dünyada marka olan ürünleri burada üretiyor olması, yani engelsiz ürünleri üretiyor olmaları çok gurur verici” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLADI

Bakan yardımcısı Kaymakcı, bu tür projelerin AB-Türkiye işbirliği kapsamında değerli olduğunun altını çizdi, AB büyükelçilerinin Bizimköy’ü ziyaret etmeleri için girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi. Kaymakcı, “Bu projede emeği geçenleri ve nitelikli ürünler üreten tüm çalışanları kutluyorum” ifadelerini kullandı. Kaymakcı ziyaretlerinin ardından Kocaeli’den ayrıldı.





