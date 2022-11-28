Başkan Bulut: Herkes sigorta acentesinin ekmeğine ortak mı olacak?





Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun (TÜSAF) aylık olağan istişare toplantıları bu kez Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) işbirliğinde, Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Verim, Sigorta Acenteleri İcra Kurulu (SAİK) Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Yavuz Özçağın, TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

BAŞKAN BULUT: HER TARAFTAN FRENLENİYORUZ

Toplantıda yaptığı konuşmasında, SEDDK tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde açıklanan zorunlu trafik sigortası yol haritasını değerlendiren ve acentelerin sorunlarına değinen Başkan Bulut, “5684 Sigortacılık Kanunu 3 Haziran 2007 yılında çıkarıldı. Yıl 2022. Bugün geldiğimiz noktada aldığımız mesafe arpa boyu mudur bilmiyoruz ama bir gerçek var ki, bu kanundan önce acenteler daha özgürdü. Daha iyi çalışıyordu. Bugün her taraftan frenleniyoruz. Acente arkadaşlarımız, kanunlar çerçevesinde işlem yapıyor. Ama çok rahat dolaşan kurumlar var, satış kalemleri var. Onlar bu kadar özgürse biz niye bu kadar kısıtlanıyoruz. Onlar her şeyi yapacaksa, acenteler olarak biz neden 15 senedir oturmamış bu kanuna inanarak, güvenerek iş yapıyoruz? Bu kanunun kestiği cezalarla niye uğraşıyoruz.

‘ASLA KATILMIYORUM- DESTEKLEMİYORUM’

SEDDK tarafından, geçtiğimiz hafta zorunlu trafik sigortasında yol haritası açıklandı. Bu yol haritasını KOTO Başkanı ve SAİK üyesi Necmi Bulut olarak asla desteklemiyorum. Asla katılmıyorum. Ancak bir maddenin altını özellikle çizmek istiyorum. Trafik sigortasının noter satışı yapıldıktan sonra 15 günlük bir süre var. Bunu 3 güne- 5 güne çekebilirsiniz. Ama o müşteri noterden satışını yapmalı ve çıkmalı. Herkes mi sigorta acentesinin ekmeğine ortak olacak? Yarın öbür gün noterlerin etrafı çantacıyla dolacak.

‘BİZİM ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMAMIŞ’

Biz 12 seneden beri SAÜ Sigorta ve Bankacılık Öğretim Görevlimiz Erdinç Bey ile beraber çalışıyoruz. Sahada çalışmasını yapmadığımız hiçbir şeyi üst kurullara göndermiyoruz. Açıklanan trafik yol haritasında şunu gördüm ki bizim verdiğimiz öneriler, bizim verdiğimiz çalışmalar hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Şunu şurada herkes çok net bilsin. Bizi dikkate almayanı bizim dikkate alma ihtimalimiz hiç yok. Bunun hesabını, sektördeki düzenlemeleri sağlamak için kendilerine inanarak oraya atayan kişilere bunu yapanlar vermek zorunda kalacak. SEDDK Başkanımız, ‘tarafların görüşü alınarak bu yol haritası belirlendi’ dedi. Ben bu konuda bir tarafım. SAİK üyesiyim, sigorta acentesiyim benim görüşüm alınmadı. Alınmadıysa senin biçtiğin gömleği ben giymek zorunda değilim. Sayın Başkanım, eğer gömleği sen giyeceksen, istediğin kadar gömlek dikebilirsin. Ama günün sonunda bu gömleği Türkiye’de 17 bin sigorta acentesi giyecek.

‘SEDDK BAŞKANIMIZDAN KARŞILIĞINI BEKLİYORUM’

Yakın zamanda kendilerini ziyaret etmiş, şöyle bir cümle sarf etmiştim; Türkiye’de 17 bin sigorta acentesi var. Türkiye’nin her beldesinde bir sigorta acentesi var. Sizin sigorta acentesinin iyi çalışabilmesi için yapacağınız her çalışma, 17 bin noktada bir tebessüme, güzelliğe, bir ekmek, bir kazanıma dönüşecek. O görüşmede başkanımız birçok konuda, çözümün kolay olduğunu ifade etmişlerdi. Ben de SAİK üyesi ve bir oda başkanı olarak bu ifadelerinin karşılığını bekliyorum” dedi. Program, plaket töreni ve soru cevap bölümüyle devam etti.



