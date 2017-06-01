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EKONOMİ:
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 97.853,78 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

01 Haziran 2017 Perşembe 10:28

 (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 97.853,78 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 312,19 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile metal eşya, makine, tek gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 98.444,35 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,20 artışla 97.541,58 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan Bej Kitap Raporunda, ekonomik büyümenin ılımlı veya sınırlı düzeyde devam ettiği vurgulandı. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da dün yaptığı konuşmada, "Bu yılın geri kalanında iki faiz artışı daha olmasını tahmin ediyorum. Giderek sıkılaşan iş gücü piyasasına yaklaştıkça, enflasyon baskılarının artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmelerin ardından dün New York borsası günü değer kaybıyla tamamlarken, dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürdü.

Analistler, doların başta avro olmak üzere diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin TL varlıkları pozitif etkilediğini belirterek, 3,53'ün hemen üzerinde dengelenen dolar/TL'nin, 3,52 desteğini kırması durumunda düşüşünün hızlanabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumunda olan 98.795 seviyesinin direnç, 96.400'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.


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