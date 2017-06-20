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EKONOMİ:
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 99.665,69 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

20 Haziran 2017 Salı 10:50

 (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 333,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen 0,64 ile metal eşya makina oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki alıcılı seyrin de etkisiyle günü, yüzde 1,16 artışla 99.332,13 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley'in, ABD ekonomisine ilişkin pozitif açıklamalarının yatırımcıların risk iştahını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, gün içinde Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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