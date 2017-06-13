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EKONOMİ:
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100.000 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,14 azalışla 99.299,67 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

13 Haziran 2017 Salı 18:32

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.000,79 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistlerin psikolojik direnç olarak nitelendirdikleri 100.000 seviyesinde etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri veren BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerinde tutundu. 

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