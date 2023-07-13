Bu uygulama otomobil sektörünün kanayan yarasına neşter vuracak

İkinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satılması yasaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2024 tarihine kadar devam edeceği öğrenilen uygulama galericilerin de yüzünü güldürdü. İkinci el araç satışına dair alınan bir diğer önlemse yılda 3'ten fazla bireysel satışın ticari satış kabul edileceği oldu. Buna göre vatandaşlar, bireysel olarak yılda en fazla 3 araç satışı ve alışı yapabilecek.





"İlan sitelerinde sıfır araçtan daha yukarı rakam göremeyecekler"

İkinci el araç satışına ilişkin getirilen düzenlemeyi değerlendiren TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "İnsanlar genelde araçlarını satmak için muhakkak internet ortamına müracaat ediyor. Orada satışa sunuyorlar. Dolayısıyla fiyatlarını da oradan açıklıyorlar. Toplumun büyük bir kesimi de alacak olduğu araçları ya da satacak olduğu araçların değerlerini oradan tespit ediyorlar. Daha önce oluşmuş köpüğün bir kısmı gitti diyebiliriz. Artık insanlar, sıfır araç bulamadığı zaman ikinci el almak istediklerinde ilan sitelerinde sıfır araçtan daha yukarı rakam göremeyecekler. Peki ilan verenler bu konuda ne yapacak, öncelikle e-ticaret üzerinden otomotiv satışıyla ilgili reklam veren firmalar, kurumla bu ilanı veren ilan sahibini uyaracaklar. Fiyatınızı yüksek ya ilanınızı düzeltin ya da kaldırın diye. Yine kaldırmazlarsa 300 bin liraya kadar cezai işlem var" dedi.





“Sıfır araçlarda yüzde 10 artış olacağı ön görüyorum”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın otomotiv sektörünün bütün temsilcileriyle görüştüğünü belirten Batı, "Otomobil fiyatlarında yani bayinin açıklamış olduğu fiyatlarda asla düşüş olmaz. Köpükte düşüş olacak. Şu anda ülkemizde belli bir enflasyon var. Devletimizin açıkladığı son bir ayda da döviz üzerine yaklaşık 25 ile 26 oranında bir artış var. Otomobil fabrikaları bu artışları döviz üzerindeki artışlarını otomatik olarak maliyetinin üzerine yansıtacağı için bu ay yüzde 10 ile 12 yansıtan firmalar var. Hala yansıtılmamış olan yüzde 11 rakamlar var. Ben öyle inanıyorum ki ağustos ayı içerisinde de eğer döviz, altın ve Euro da bir düşüş olmazsa en az yüzde 10 sıfır arabalarda artış olacağı ön görüyorum" diye konuştu.





"Otomotiv sektörünün yaklaşık 20 yıldır kanayan yarasında neşter vurulmuş olacak"

İkinci el araç satışına dair alınan bir diğer önlemin önemine vurgu yapan Batı, "Ticaret Bakanımızın açıkladığı net veri ve rakamları söylüyorum. 4 bin 800 kişinin, 50 araçtan daha fazla satış yaptığı belirlendi. Bunların belki bir kısmı firmaların personelleri olabilir ama büyük bir kısmı da kayıt dışı araç ticareti yapan insanlar. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan itibaren noterlere gidildiğinde, 3 araçtan fazla satış görüldüğünde bununla ilgili satış işlemi yapılmayacak. Böylelikle Bütün otomotiv sektörünün yaklaşık 20 yıldır kanayan yarasında neşter vurulmuş olacak" şeklinde konuştu.

İHA