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Büyükşehir’den inşaat malzemesi ihalesi

Büyükşehir’de inşaat malzemesi alım ihalesi yapıldı

Büyükşehir'den inşaat malzemesi ihalesi

27 Şubat 2017 Pazartesi 11:01

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından inşaat malzemesi alımı ihalesi yapıldı. İhaleye 5 firma katıldı. 2017 yılı muhtelif işlerde kullanmak üzere inşaat malzeme alım ihalesi kapsamında 5.000 m2 yer karosu, duvar karosu 7.500 m2 ve 2.500 torba seramik yapıştırıcısı alınacak.

 

İHALEYE 5 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhalede en düşük teklifi 164 bin 325 TL ile İpek Hırdavat verirken, en yüksek teklif 198 bin 125 TL ile Marmara Beton Boru İnşaat’tan geldi. Alınacak malzemeler cami, dernek, düğün salonu, Kur’an Kursu, cami lojmanı, köy binası, şadırvan, wc, gasilhane, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev yapım ve onarımlarında vb. işlerde kullanılacaktır

 

FİRMA                                                               TEKLİF

Marmara Beton Boru İnşt.Hafr.Nak.Tic.Ltd.Şti                          198 bin125 TL

Turanlar Yapı Malzemeleri İnşt.Nak.Tic.                                   191 bin 025 TL

Mustafa Bozkurt Nil İnşaat                                                        173 bin 125 TL

İbrahimoğlu Taah. Paz. İnşaat                                                  170 bin 500 TL

İpek Hırdavat Demirçelik Elek. Taah. Ticaret                            164 bin 325 TL

 

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