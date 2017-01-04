Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve uluslararası piyasada artan dolar talebi ile yükselişi ivme kazanan dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6050'yi gördü ve günü 3,5936 seviyesinden tamamladı.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL 3,59'un altında dengelendi.

Dolar/TL bugüne düşüşle başladı ve saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalarak 3,5850'den alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 3,7370 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 4,4020'den işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan ISM İmalat Sanayi Endeksi aralık ayında 54,7’ye yükselerek, sanayi sektörünün 2 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğine işaret etti. Verilerin ardından dün avro/dolar paritesi 1,0341 ile 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini görürken, buna bağlı olarak dolar endeksi de 14 yılın zirvesi olan 103,820'ye çıktı.

Analistler, ABD'de son dönemde açıklanan makro ekonomik verilerin beklentilerden iyi geldiğine dikkati çekerek, bunun da küresel piyasalarda dolar talebini artırdığını ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda dolar/TL'nin yükseliş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden analistler, ABD'de açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini söyledi.