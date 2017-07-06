Dolar/TL güne yükselişle başladı

(AA) - Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazancıyla 3,6270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,65 artışla 4,1205'ten, sterlin/TL de yüzde 0,60 yükselişle 4,6960'tan işlem görüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını gösterirken, buna bağlı olarak küresel piyasalarda dolar talebinin devam ettiği görüldü.