EMEKLİLERE ÇİFTE ZAM

Temmuzda gelecek zam şimdiden emeklerilerin konuştuğu bir konu haline geldi. SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise çifte zam beklentisi var. Enflasyon yüzde 3.59’u geçerse zam artacak. .

Promosyonu ceplerine koymaya başlayan

emekli

lerin Temmuz'da da maaşları artacak. Zam oranlarında, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı tahmini yüzde 3.59. Memur emeklilerinin ise çifte zam alacağı beklentisi var. Bu konudaki öngörü 'yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı' şeklinde. Enflasyona göre tüm emeklilerin zam oranı yükselebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı enflasyon tahminlerine göre, bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3.59 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak.