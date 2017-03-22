EKONOMİ:
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EMEKLİLERE ÇİFTE ZAM

Temmuzda gelecek zam şimdiden emeklerilerin konuştuğu bir konu haline geldi. SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise çifte zam beklentisi var. Enflasyon yüzde 3.59’u geçerse zam artacak. .

EMEKLİLERE ÇİFTE ZAM

22 Mart 2017 Çarşamba 09:55

 Promosyonu ceplerine koymaya başlayan emeklilerin Temmuz'da da maaşları artacak. Zam oranlarında, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı tahmini yüzde 3.59. Memur emeklilerinin ise çifte zam alacağı beklentisi var. Bu konudaki öngörü 'yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı' şeklinde. Enflasyona göre tüm emeklilerin zam oranı yükselebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı enflasyon tahminlerine göre, bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3.59 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Memur emeklilerine ise Temmuz'da, toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, bu da Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yüzde 3.59'luk tahmini, memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını ortaya koyuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri çifte zam alacak, maaşlara yüzde 4 artış + yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak enflasyon tahminden daha yüksek çıkarsa, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Temmuz zammı daha da yükselecek. Kesin oran, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle belli olacak.
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