Enerji tasarrufuna dikkat!

Çiler mesajında şu görüşlere yer verdi: “Her yıl Ocak ayının 2. haftasında kutlanan ‘’Enerji Tasarrufu Haftası’’ yaşamımızda neredeyse temel ihtiyaca dönüşen ‘’enerji’’ nin önemine dikkat çekmekte. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından olan enerji, yaşam, sanayi ve ticarette en önemli faktördür. Büyüyen, gelişen, nüfusu artan dünyamızda yaşanan kaynak sıkıntısı, enerjinin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bizler, endüstriyel ilerlemenin ve ekonomik gelişmenin en önemli dinamiklerinden olan enerjiye daha fazla ihtiyaç duyar hale gelmekteyiz.

VERİMLİ ENERJİ

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, enerjide tutumu, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımını, gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Örneğin; Dünya'da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda sadece yakıt olarak değil, ilaç ve kimya sektöründe pek çok alanda kullanılan fosil yakıt kaynaklarının 2020 yılında yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde, üretilen enerjinin yüksek verimle kullanılması, dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Verimli kullanılan enerji geleceğimizdir. Tasarruf bilincinin çevremiz ve iş dünyası süreçlerinde üretime yansıması dileğiyle, ‘’Enerji Tasarrufu Haftası’’nı kutluyorum.