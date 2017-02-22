Erken emelilik için bunları yapabilirsiniz

Emekli olmak her çalışanın öncelikli hedeflerinden birisi. Tabi emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olması lazım. Bunu da işe ilk girdiği yani sigortalı olduğu tarih belirliyor. Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaşı ve prim gün sayıları düşüyor. Sonrasında ise kademeli olarak emeklilik yaşı 65'a kadar çıkıyor.

1) KADINLARA DOĞUM İMKANI



Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Bir annenin yaşı ve yılı dolmuş olsun. Ancak 2160 günü eksikse bu annenin emekli olması için 6 yıl daha çalışması lazım. Ancak üç çocuğu varsa bu anne borçlanarak 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Burada bir detayı daha hatırlatalım. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor unutmayın.



İŞTE BORÇLANMANIN ŞARTLARI:



1- Doğumdan önce SSK tescili



2- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)



3- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.





2) ASKERLİK YAŞI AZALTIYOR



Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalıların er veya erbaş olarak veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olduktan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.





3) YAŞTAN EMEKLİLİK



Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. (KAYNAK: SABAH)