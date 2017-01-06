Yaşanan sıkıntılara karşın 2016'nın en az 1,3 milyon konut satışıyla kapanmasını bekleyen gayrimenkul sektörü, bu yıl rakamın 1,5 milyona ulaşmasını öngörüyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün 2016'da tarihi bir sınavdan geçtiğini, geçen yıl birçok sıkıntının arka arkaya geldiğini, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, ülkenin kredi notunun haksız bir şekilde düşürülmesinin bunların başında geldiğini söyledi.

"Sektör, 2016'da tüm zorlu şartlara rağmen büyük başarı gösterdi." diyen Durbakayım, sektörün durma noktasına geldiği anda Emlak Konut GYO'nun devreye girdiğini, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) de dahil olmasıyla tarihi bir kampanya düzenlendiğini aktardı.

Bu yıl parsel yerine ada bazında dönüşümler için teşvik edici adımların atılmasını, imar planlarının sıkça değişmeyecek şekilde düzenlenmesini ve master plan hazırlanmasını, konut üreticileri de koruyan düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini aktaran Durbakayım, şöyle devam etti:

"Beklentilerimizin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm çalışmalarına verdiği öneme ve hızlandırdığı çalışmalara bağlı olarak başta Fikirtepe olmak üzere kangrene dönüşen sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bakanlığın kentsel dönüşümde sağladığı kolaylığın devam etmesi, faizlerin en fazla bu düzeyde veya daha alt seviyelere düşmesi ile 2017'de konut satış rakamı 1,5 milyona yaklaşır. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik satışların 2017'de artacağını düşünüyorum. Çünkü evi olmayan ciddi bir kesim var."

-"Ev almanın tam zamanı"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun ise konut fiyatlarına uzun süredir zam yapılmadığını belirterek "Ev almanın tam zamanı. Konutta uzun süredir zam yok." diye konuştu.





-"2017 daha güzel olacak"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da inşaatın ekonominin lokomotif sektörlerinden olduğunu kaydederek, bu nedenle kredi faiz oranlarının düşük olmasının ekonomiyi ekstra hareketlendirdiğini bildirdi.





Başkan Kabadayı, 2017 beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Temeli geçmişe göre çok daha sağlam güçlü ekonomisi ve siyasi istikrarı ile ülkemizin 2017 yılında yine pozitif olarak ayrışacağını ve ekonomik büyümenin gelecek yıl 2016'dan daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bizler de gayrimenkul sektörü olarak ve sektörün önemli bir oyuncusu olan bir marka olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm büyük yatırımlarımıza bu bilinç ile devam edeceğiz. 3 yıllık projeksiyonda toplam yatırım değeri 2.5 milyar TL olan 8 projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan 3 tanesinin inşaatına başladık. Kentsel dönüşüm sürecinin ivmesinin artarak devam etmesi, konut kredisi faiz oranlarında düşüşün sürmesi, KDV ve alım-satım harcında yapılacak teşvikler gelecek yıl sektörün daha fazla ivme kazanmasını sağlayacak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer oluşturacaktır."





-"Çok daha güzel günler bizi bekliyor"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise 2016'da tüm olumsuzluklara rağmen 2015'te satılan konut sayısının üzerine çıkılacağını belirtti.

Demir, "Bu rakamlara ulaşmamız Türkiye ekonomisinin eskisi gibi olmadığını, çok sağlam olduğunu gösteriyor. Türk milleti yöneticilere, siyasi istikrara güveniyor ve tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarında geri adım atmadı. 2016, bu kadar sıkıntıya rağmen böyle geçtiyse 2017'de Ortadoğu'daki sıkıntıların da giderilmesiyle çok daha güzel günler bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.





-"500 bin lira altı evlerde hareketlilik olacak"

Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş ise "2017'de 500 bin lira altındaki konutlarda hareketlilik ve değerlenme artacak. Sayı da artacak, değer artışı da olacak. 500 bin ila 1 milyon lira arasında pazarda değer artışı olmaz, stabil kalabilir. 1 milyon liranın üzeri pazarda özellikle dolarla satılan bölgelerde fiyat ancak geri gelirse, satıcılar belirli indirimler yapabilirse satış adetleri iyi olur." dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da 2016 Aralık rakamlarının açıklanmasıyla konut satışlarında rekor kırılacağını ve bunun bir sürpriz olmayacağını belirterek, sektörün satışlar açısından yılın son 3 ayını hareketlilikle geçirdiğini kaydetti.





-"Hükümetin atılımları sektörü canlı tuttu"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu da 2016'da konut satış rakamlarının 1 milyon 300 binin altına düşmeyeceğini ifade ederek, "Hükümetin atılımları, faiz indirimi, peşinatın yüzde 20'ye düşürülmesi gibi avantajların yanı sıra konut firmalarının kampanyaları da 2016'da sıkıntıların atlatılmasında etkili oldu." dedi.



İSTANBUL (AA) -