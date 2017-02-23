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Gelinlikçiler Fuara Hazırlanıyor

Kocaeli Ticaret Odası- TÜYAP işbirliğinde, 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nın hazırlık toplantıları gelinlik firmalarının katılımıyla devam etti

Gelinlikçiler Fuara Hazırlanıyor

23 Şubat 2017 Perşembe 09:13



Kocaeli Ticaret Odası- TÜYAP işbirliğiyle 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Evlenecek ve evlenecek olanların heyecanla beklediği fuar için, katılımcı firmaların da önerileriyle birbirinden özel içerikler hazırlanıyor. Görüş alışverişi toplantılarının bir yenisi, fuarın destekçi kuruluşları arasında yer alan Terziler Odası’na kayıtlı gelinlik firmalarıyla devam etti.

GELİNLİK FİRMALARIYLA TOPLANTI 
KOTO Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır, TÜYAP AŞ Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir ve Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı’nın ev sahipliğinde Wes Hotel’de düzenlenen toplantıya, oda üyesi gelinlik firmaları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır, “Fuarımızın en özel katılımcıları arasında yer alan gelinlik firmalarımızın fuara ilgisi bizleri çok mutlu etti. Sizlerin destek ve katkılarıyla yine çok güzel bir organizasyona imza atmayı arzu ediyoruz” dedi. 

GÖKDEMİR: SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı da, gelinlik firmalarına ilgileri dolayısıyla teşekkür etti. Toplantıda yaptığı konuşmasında fuarın tanıtım ve hazırlık çalışmalarından bahseden TÜYAP AŞ Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir, “Sizden gelecek görüş ve önerilere çok açığız. En iyi organizasyona imza atmak adına çok çalışıyoruz. Sizlerin emeğinin karşılığını vermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. 

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