Genç mühendisin kurduğu şirket “Ar-Ge merkezi“ unvanı kazandı

"Türkiye otomotiv sektöründe teknoloji anlamında bazı ülkelerden ileride"

"Otomotiv sektörünün hacmi 30 yıl içinde 7 trilyon dolara çıkacak"

Kocaeli'de elektrik mühendisi Haluk Özcan'ın 2006'da kurduğu şirket, ürettiği yerli endüstri 4.0 robotik üretim hatlarıyla 1170. Ar-Ge merkezi sertifikasını aldıHaluk Özcan: "Bütçe için babamdan 20 bin lira destek aldım. Hiç unutmuyorum kırmızı bir panelvan almıştım, bir de dizüstü bilgisayarımız vardı. Bu şekilde yola çıktık"dedi.Gölcük ilçesinde 5 bin metrekare kapalı alanda 25'i Ar-Ge mühendisi olmak üzere 110 kişinin istihdam edildiği fabrika, ünlü otomobil markalarının robotik üretim hatlarını geliştirip kuruyor.İngiltere ve Almanya'da da açtığı temsilcilikleriyle Avrupa'da otomobil üreten markalara hizmet sunan fabrika, Türk mühendislerince geliştirilen yazılım ve donanımların ihracatını yapıyor.Robo Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiye ilgisi dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü tercih ettiğini söyledi.Sanayi bölgesinde üniversite eğitimi aldığı için fabrikalarda staj gördüğünü ifade eden Özcan, mezun olunca üretim teknolojileriyle ilgili çalışmaya karar verdiğini kaydetti.Özcan, 2006'da kendi şirketini kurmak için harekete geçtiğini anlatarak,diye konuştu.Son yıllarda endüstri 4.0 ve sanayi dönüşümü gibi konuların gündemde yer aldığına işaret eden Özcan, dijital çağda yaşandığını kaydetti.Özcan, bu dönüşüm kapsamında fabrikalarda robotik sistemlerin üretim faaliyetlerinin başından sonuna kadar yer alacağını belirterek, "Depo kısmından üretim hattına kadar bu geçişi, insan yardımıyla elle giden bu prosesi robota çeviriyoruz. Üretim hattına robotlar koyuyoruz, örneğin kaynağı robotlar yapıyor. Standart bir üretimimiz yok, sektörel anlamda standartlarımız var. Otomotiv, yan sanayi ve beyaz eşya sektörlerine çalışıyoruz. Bu sektörlere yeni teknolojilerle üretim sistemleri kuruyoruz. Robot, konveyör, depo ve otonom araçlarla fabrikayı dijital hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.İngiltere ve Almanya'da temsilcilikler kurarak Avrupa pazarında da yer aldıklarını dile getiren Özcan, Türkiye'nin otomotiv sektöründe teknoloji anlamında bazı ülkelerden ileride olduğunu söyledi.Özcan, Türkiye'de otomotiv sektöründe iş yapan firmaların Avrupa'da da rahatlıkla çalışabileceğini anlatarak, burada sadece vize alma ve çalışma izni konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.Dünyada 2 trilyon dolarlık bir otomotiv pazarı bulunduğunu aktaran Özcan, otomotivcilerin üretim teknolojilerine her yıl 40 milyar dolar harcadığını bildirdi.Özcan, otomotiv pazarının gelecek 30 yılda 7 trilyon dolara çıkmasının beklendiğine dikkati çekerek, Türkiye olarak bu anlamda dünyaya iş yapmaları gerektiğini vurguladı.Avrupa'ya göre fiyat avantajları bulunduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:Özcan, hem ciroları hem personel sayıları hem de yurt dışı işlerinin katlanarak artacağını düşündüğünü ifade ederek,değerlendirmesinde bulundu.