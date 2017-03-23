EKONOMİ:
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İŞ KADINLARINA DESTEK !

İstihdam seferberliği başlatan hükümet, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık da uyguluyor.

İŞ KADINLARINA DESTEK !

23 Mart 2017 Perşembe 09:38

Kadın istihdamını artırmak ve annelerin iş hayatından kopmaması için tüm imkanlar seferber ediliyor. İşte desteklerden bazıları:

● Yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği sağlanıyor. 

● 31 Aralık 2020'ye kadar mesleki belge sahipleri ile 18 yaş üstü kadın ve 18-29 yaş arası genç eleman alanların işveren priminin tamamı 48 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

● Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin liraya varan faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödemeyi yapabiliyor. KOSGEB de kadın girişimcilere 50 bin lira hibe devlet destekli kredi imkanı sunuyor.

● Sosyal Güvenlik Kurumu; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da 'çalışan annelere bakıcı desteği' sağlıyor. Annelere ayda 416 euroya (bin 619 lira) kadar yardımda bulunuluyor.

● Annele rin çalışma hayatından kopmaması için 'torun bakan büyükannelere maaş' projesi başlatıldı. Büyükanneler, bu kapsamda 12 ay süreyle 425 lira maaş alacak. Proje başarılı olursa yaygınlaştırılacak.

.Kaynak Takvim
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