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EKONOMİ:
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“İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı“

Kocaeli Ticaret Odası’nın, kentimize daha çok marka işletme kazandırmak amacıyla hazırladığı ‘Kocaeli’de işletmeler için marka olma zamanı!’ isimli Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli projesine başvurular başladı.

'İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı'

26 Ekim 2018 Cuma 10:35

 

TÜM KATILIMCILARA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Gerek ulusal, gerek uluslararası çok sayıda önemli yatırıma ev sahipliği yapan kentimizin, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için; mevcut işletmelerin markalaşma bilincini ve marka işletmelerin sayısını artırmayı hedefleyen Kocaeli Ticaret Odası, 3 aşamalı vizyon bir proje başlattı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da Teknik Destek Programı’nda yer alan ve katılımcılar için tamamen ücretsiz olan projeye başvurular alınmaya başladı.

BAŞVURU YAPAN 50 İŞLETMENİN KATILIMIYLA UYGULANACAK

Eğitim, danışmanlık ve analiz süreçlerini kapsayan ‘Kocaeli’de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı! isimli proje, başvuru yapan 50 işletme üzerinde uygulanacak. Projenin ilk aşaması eğitim olacak. 50 işletmeye ‘Markalaşma süreçleri, sürdürülebilir marka stratejileri konusunda bilinirlik, farkındalık oluşturulması ve bu süreçlerin benimsetilmesine’ yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca eğitime katılan işletmelerden birbirlerine benzeyen sektörlere göre gruplandırma yapılarak, aynı sektörün dünyadaki büyük markalarının gelişim süreçleri, vaka inceleme yöntemiyle izlenecek. 

5 İŞLETMEYE ÖZEL MARKALAŞMA MODELİ GELİŞTİRİLECEK

İkinci faz olan ‘Danışmanlık’ aşamasında; Markalaşma eğitimleri sonunda yapılacak analiz ile markalaşma süreçlerini uygulamaya gönüllü ve yetenekleri, yetkinlikleri, eğilimleri yüksek olan ilk 5 işletme belirlenecek. Bu 5 işletmeye sunulacak danışmanlık hizmeti ile her bir işletme için temel düzeyde markalaşma modeli geliştirilecek. Son faz olan ‘Analiz’ aşamasında ise, projeye katılması hedeflenen 50 işletme üzerine yapılacak anketler ve görüşme tekniği ile oluşturulan veriler, raporlaştırılarak gelecek dönemler için kılavuz niteliğinde kaynak hazırlanacak. Böylece bu proje sonuçları, geleceğe dönük olarak markalaşmaya yönelik gerçekleştirilecek projelere de yol gösterici olacak.

5 KASIM’DA EĞİTİMLER BAŞLIYOR

1 ay süreyle uygulanacak olan projenin eğitim fazı, 5 Kasım 2018 Perşembe günü genel eğitimle başlayacak. 5 gruba ayrılacak olan 50 işletmeye 9 ve 10 Kasım 2018 tarihlerinde; “Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar, Markanın Önemi ve Bileşenleri Marka Değeri Yaratma Süreçleri, Sürdürülebilir Marka Geliştirme Yöntemleri, Marka Değeri Oluşturma Aşamaları- Marka Farkındalığı, Marka Çağrışımı/İmajı Algılanan Kalite Marka Bağlılığı-Örnek Uygulamalar” konularında kapsamlı bilgiler verilecek. Detaylı bilgi için: Detaylı bilgi ve iletişim için: 0262 322 30 10/ 238 Projeye Online başvuru için; https://goo.gl/forms/HSj0eY4JVQlfAtH02

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