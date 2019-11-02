Kocaeli'de 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Kocaeli ve ilçelerinde 13 bin 79 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de, suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, sulama tesislerinin inşasında modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirdiği ve uygulamaya koyduğunu belirterek, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde ise doğrudan ve dolaylı artışa sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de 22 Nisan'da başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Kocaeli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kocaeli il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 13 bin 79 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 9 milyon 888 bin TL katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."





















