KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi

KOSBAŞ’ta faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, Rus Ark Shipping ve Adamant LLC için inşa ettiği buzkıran tipi sığ su destek gemisi Polus’u törenle suya indirdi

Tersanelerin yoğun faaliyet yürüttüğü Kocaeli Serbest Bölge A.Ş. (KOSBAŞ)’deki önemli şirketlerden Atlas Tersanesi, buzkıran tipi modern sığ su destek gemisi Polus’u törenle suya indirdi. Rus Ark Shipping ve Adamant LLC’nin özellikle Hazar Denizi bölgesinde hizmet vermek amacıyla Atlas Tersanesi’ne sipariş ettiği gemi; 73,3 metre boyu ve 16,9 metre genişliğiyle dikkat çekiyor.

BUZKIRAN ÖZELLİĞİ

Bir açık deniz destek gemisi olan Polus; 1740 kw güce sahip 3 ana makineli buzkıran özelliğine sahip. KOSBAŞ’ta düzenlenen gemi indirme törenine; Atlas Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Murat Başbay, Ark Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Socin, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ve sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Atlas Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Murat Başbay, tersanenin yüksek kapasite kullanımına sahip olduğunu ve artarak devam eden yeni inşa taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Polus, törenle suya indirildi.









Gemi suya indirilmeden önce protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.



