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KOTO, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’nin hazırlıklarına başladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın, üyelerini dünya pazarlarına açmak ve onları global ölçekteki partnerleriyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği bu yıl 25 Ağustos 2022 Perşembe günü online olarak yapılacak. Bu yıl katılacak ülke ve uluslararası iş insanı sayısını daha da arttırmayı hedefleyen KOTO, özel hazırlıklar yürütüyor. Co-Matching’e davet etmek ve ülkelerinde duyurulması amacıyla hedef ülkelerin konsoloslukları ve ticari ataşelerini, ziyaret eden KOTO, Rusya ve Arnavutluk ile başladı.

KOTO, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri'nin hazırlıklarına başladı

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:26

 RUSYA FEDERASYONU TİCRET MÜŞAVİRLİĞİ ZİYARETİ

KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Oğuz Çağıl, ilk olarak Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliği Yetkilisi Artur Lenov ile bir araya geldi. ABİGEM Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Burak Çakır’ın da yer aldığı görüşmede, Co- Matching İkili İş Görüşmeleri’ne davet yapılarak, Rus iş insanlarının daveti ve katılımı noktasında bilgi alışverişi yapıldı. KOTO üyesi iş insanlarını 4-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ekaterinburg Fuarı’na davet eden Lenov ile ülkesinden gelecek olan ithalat- ihracat taleplerinin düzenli olarak Oda’ya iletilmesi noktasında mutabakata varıldı.

ARNAVUTLUK BAŞKONSOLSU KADZADEJ ZİYARETİ

Günün ikinci görüşmesi ise Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej ile gerçekleşti. Ülke iş insanlarının C-Matching’e katılımı noktasında üst düzey destek sözü veren Başkonsolos Kadzadej, Arnavutluk ve Tiran Ticaret/Sanayi Odalarıyla görüşeceğini vurguladı. KOTO’nun ziyareti, Arnavutluk Başkonsolosluğu’nun Oda’da ülke bilgilendirme toplantısı düzenlemesi kararıyla sona erdi.

 
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