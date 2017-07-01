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Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ilan edecek

Maliye Bakanlığınca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin isimleri, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Maliye Bakanlığı vergi borçlularını ilan edecek

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06

(AA) - Maliye Bakanlığınca, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezasını ödemeyen mükelleflerin listesi, 1-25 Ağustos'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11-25 Eylül'de ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri ilan edilecek. İsim listeleri, 1-25 Ağustos'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerine asılacak, 11-25 Eylül tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.

İsimleri ilan edilecek mükelleflere ilişkin listeler hazırlanırken, 31 Aralık 2016 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran'a kadar ödenmeyen ve yapılandırma kapsamına alınan vergi ve cezalarla 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 arasında kesinleşen tarhlar dikkate alınacak.

Listelere, Büyükşehir Belediyesi ve belediye kanunları uyarınca Hazineye yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen belediyeler ve bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketler girmeyecek. Daha önce uzlaşmaya girmeyen büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleriyle mahalli idare birlikleri de kapsam dışında olacak.

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