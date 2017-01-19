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Metal İşçileri Tedirgin!

BAKANLAR KURULU ASIL ÇELİK’TE GREVİ ERTELEDİ GÖZLER 20 OCAK’A ÇEVRİLDİ

Metal İşçileri Tedirgin!

19 Ocak 2017 Perşembe 11:24

Bakanlar Kurulu, 18 Ocak 2017 tarihinde greve çıkmaya hazırlanan Çayırova ve Bursa Orhangazi’de bulunan Asıl Çelik grevini erteledi.

Resmi Gazete’de 17 Ocak tarihli sayıda yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa-Orhangazı ve Çayırova’da hizmet veren Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye bağlı iş yerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevin ertelenmesine hükmedildi. Kararda, söz konusu grevin “Milli güvenliği bozucu nitelikte” görülmesi nedeniyle 60 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yapılan grup  görüşmelerden sonuç alınamaması, işyerlerinde yapılan grev oylamalarında işçilerin greve çıkma kararı sonrası  20 Ocak tarihinde greve çıkacak olan ve işyerlerine kararı asılan Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gebze ALSTOM GRİD Enerji Endüstrisi, Dilovası’nda bulunan ABB Elektrik, Schneider Elektrik, TOSB’da yer alan Schneider Enerji firmalarında grev kararının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu. 

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