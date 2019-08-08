Mevduattaki Paralar Gayrimenkule Dönmeye Başladı!

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut sektöründe canlanma başladı. Kurumsal Ofis A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emir Özcan Geçal, yatırımcılardan yoğun telefon aldıklarını belirterek, "Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Vatandaş mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladı” dedi.

Gayrimenkul sektörü faizlerin düşmesi ile birlikte nefes aldı. Geçal kredi faizlerinin düşmesiyle ciddi bir telefon trafiğiyle karşı karşıya kaldıklarını söylerek şu ifadeleri kullandı: “Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıyor. Yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımız çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor.”

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK GEREKİYOR

Gayrimenkul sektöründe alım zamanı olduğunu söyleyen Emir Özcan Geçal şöyle konuştu: “Gayrimenkulde tam alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat yaratır. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. Kocaeli’de konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli.”

SANAYİYE İLGİ HER ZAMAN VAR

Yabancı yatırımcıların sanayi sektörüne olan ilgisini anlatan Geçal şunları söyledi: “Kocaeli sanayi şehiri, dünyanın gözü bu şehirde. Yabancılar Kocaeli’yi çok seviyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi konusu sektöre ciddi bir ivme kazandırdı. Pakistan’dan dahi telefonlar alıyoruz. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak, vatandaş da olmak isteyenler var. Kısaca dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var” diye konuştu.