Murat Günak, TOGG'da Tasarım Lideri oldu

Dünya genelinde milyonlarca satılan modellerin tasarımcısı, Mercedes, Peugeot ve VW'de baş tasarımcılık yapmış Murat Günak , TOGG ’un kuruluşundan bu yana danışman olarak katkı sunduğu TOGG'da, Tasarım Lideri olarak TOGG’un Bilişim Vadisi’nde yer alan Ar-Ge ekibine katıldı. TOGG, Günak’ın dönüşü ile ilgili sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı;

#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda yer alan kısa videoda, TOGG hesabından, Murat Günak'a atılan mail videosunda "Sevgili Murat Günak; başından beri danışman olarak eşlik ettiğiniz yolculuğumuza bugünden itibaren 'TOGG Tasarım Lideri' olarak devam edecek olmanızdan mutluluk duyuyoruz. TOGG ailesine hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı.

MURAT GÜNAK KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve Daimler Chrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü. Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katılan ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev alan Günak, görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumlu oldu. Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunuyor.

