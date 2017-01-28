Müsiad Yarın Kongrede!

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Pazar günü saat 17.00’de başlayacak olan genel kurulda Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve konuşmalar sonrası yönetim kurulu ve denetim kurul seçimleri yapılacak.

Mevcut başkan Ali Kurt’un yeniden aday olmayacağı genel kurula Gebzeli işadamlarından Nihat Yıldırım’ın tek aday olarak liste çıkaracağı öğrenildi.

Hereke’den Kadıköy’e kadar sorumluluk alanı olan ve Müsiad’ın Türkiye’de 6 ilçe şubesinden biri olan Gebze Şubesi’nin halen 100 üyesi bulunuyor.

Çalışmalarını bir süredir esnaf, işadamları, sanayiciler ve protokol üyelerini ziyaret ederek sürdüren Gebze Müsiad başkan adayı Nihat Özdemir,” Uzun süredir sahada üye arkadaşlarımızı ve sanayici, iş adamı ve esnaflarımızı dolaşıyoruz. Bu dönem arkadaşların talebi, benim de kabul etmemden dolayı göreve talip oldum. Derneği genel kurula taşımak ve daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalıştık, halen çalışıyoruz. Yarın da genel kurulumuzu yapacağız inşallah. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım genel kurulda görevi alır almaz vakit kaybetmeden Müsiad’ı Gebze’de çok daha etkin ve aktif bir dernek haline getirmek için çalışmaya koyulacağız.” dedi.