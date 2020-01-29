banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

OGM'den sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

Ormen Genel Müdürlüğü 5000 Adet sözmeşmeli personel alımına ilişkin basın açıklaması yaptı.

OGM'den sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:22

Orman Genel Müdürlüğü 5000 Adet sözmeşmeli personel alımına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 1146 adet sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular 12.09.2019 - 23.09.2019 tarihleri arasında yapılmış, yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirildiği ve sonuçların 03.10.2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde ilan edildiği belirtilerek, 

"Müracaat edilen pozisyonlardan tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;
Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler,
 
İle ilgili süreç tamamlanmış olup sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yerlerine başvuruda bulunmaları suretiyle sözleşmelerini imzalamak üzere 29.01.2020 tarihinden itibaren tebligat gönderilmeye başlanmıştır.

Ayrıca 1150 adet Sözleşmeli Orman Mühendisi ve 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvurular 24.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında yapılmış olup Orman Mühendisi Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında Ankara İlinde, Orman Muhafaza Memurları Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 05.12.2019 tarihleri arasında Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla İllerinde kurulan komisyonlarca icra edilmiştir.
 
Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Sözlü ve Uygulamalı Sınav  sonuçları ile ilgili komisyon  çalışmaları tamamlanarak tutanaklar komisyonlar tarafından Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş olup sonuçların dijital sisteme yükleme işlemi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçlarının 07.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edileceği duyuruldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İŞKUR Kocaeli'de 65 bin kişiyi işe yerleştirdi İŞKUR Kocaeli'de 65 bin kişiyi işe yerleştirdi
Marmara Boat Show fuarını 24 bin kişi ziyaret etti Marmara Boat Show fuarını 24 bin kişi ziyaret etti
Yatırımcılara büyük fırsat Yatırımcılara büyük fırsat
Marmara Boat Show, kapılarını açtı Marmara Boat Show, kapılarını açtı
Ekmeğe Zam! Ekmeğe Zam!
Trelleborg'da grev sona erdi Trelleborg'da grev sona erdi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İŞKUR Kocaeli'de 65 bin kişiyi işe yerleştirdi
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İŞKUR İl Müdürlüğünün geçen yıl 65 bin 767 kişinin işe yerleştirilmesine...

Haberi Oku