OGM'den sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürlüğü 5000 Adet sözmeşmeli personel alımına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 1146 adet sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular 12.09.2019 - 23.09.2019 tarihleri arasında yapılmış, yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirildiği ve sonuçların 03.10.2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde ilan edildiği belirtilerek,



"Müracaat edilen pozisyonlardan tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,





- İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler,

İle ilgili süreç tamamlanmış olup sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yerlerine başvuruda bulunmaları suretiyle sözleşmelerini imzalamak üzere 29.01.2020 tarihinden itibaren tebligat gönderilmeye başlanmıştır.





Ayrıca 1150 adet Sözleşmeli Orman Mühendisi ve 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvurular 24.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında yapılmış olup Orman Mühendisi Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında Ankara İlinde, Orman Muhafaza Memurları Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 05.12.2019 tarihleri arasında Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla İllerinde kurulan komisyonlarca icra edilmiştir.

Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonuçları ile ilgili komisyon çalışmaları tamamlanarak tutanaklar komisyonlar tarafından Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş olup sonuçların dijital sisteme yükleme işlemi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçlarının 07.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edileceği duyuruldu.