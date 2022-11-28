Röportaj: Arçelik Ceo'su: Çin'e Yatırım Yapmaya Devam Etmek İstiyoruz

Martina Fuchs CENEVRE, 2 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, küresel ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı ve pazar öngörülerinin giderek daha fazla karamsarlaştığı bir...

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, küresel ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı ve pazar öngörülerinin giderek daha fazla karamsarlaştığı bir ortamda Çin'in iş dünyası açısından olumlu bir ülke olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara değinen Hakan Bulgurlu, "Daha iyiye gitmeden önce çok fazla sancılı bir dönemden geçmemiz gerekecek" dedi.

Bulgurlu, Xinhua'ya video konferans yoluyla verdiği röportajda, bu dönemde Çin'in "biraz farklı bir manzara" sergilediğini söyledi.

1955 yılında kurulan Arçelik, merkezi İstanbul'da bulunan çok uluslu bir Türk beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor. 45.000 çalışanı bulunan Arçelik'in küresel operasyonları, 53 ülkedeki yan kuruluşları ve dokuz ülkede kurulu 30 üretim tesisini kapsıyor.

Arçelik'in Çin'de yurtiçi satışları 2022 yılında yaklaşık yüzde 80 arttı.

Bulgurlu, "Çin'i gelecekte en çok umut vadeden yerlerden biri olarak görüyorum. Çin, daima dünyanın fabrikası oldu ve dünyanın fabrikası olmaya edeceğini düşünüyorum" dedi.

Geçmişte 13 yıl Hong Kong'da yaşamış olan Türk iş insanı, "Dünya ekonomisi önemli ölçüde yavaşladı ve birçok cephede resesyon ile karşı karşıyayız" dedi.

Kendisini Çin ve Asya'nın "büyük bir hayranı" olarak nitelendiren Bulgurlu, Çin pazarının gelecekteki iş performansından umutlu olduğunu söyledi. Bulgurlu, "Bence elektrikli ev aletlerine talep devam ediyor. Markalarımızın fiilen pazara girmesini sağlamak için Çin'e yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Uluslararası işadamı, Mısır'da 6-18 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) zirvesine katılacağı için çevre koruma konusundaki görüşlerini de paylaştı.

2019 yılında Everest Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardığını hatırlatan Bulgurlu, bu deneyimin kendisine küresel ısınmaya karşı mücadelede liderliğin yanı sıra iklim değişikliği konusunda şirketlerin ve iş dünyası liderlerinin paylaştığı sorumluluklar konusunda çok şey öğrettiğini söyledi.

Bulgurlu'ya göre, ısıtma ve soğutma sistemleri, buzdolabı ve dondurucular, aydınlatma ve elektrik motorları olmak üzere dört ürün grubu toplam elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını tüketiyor. Mevcut birçok teknoloji, bu üretimi çok daha verimli hale getirdi.

Arçelik CEO'su, "Elektrik tüketimini azaltmak için tüm bu ürün gruplarında mevcut en iyi teknolojileri kullanmamızı sağlayacak küresel düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi.

Bulgurlu, yaklaşan COP27 toplantısına ilişkin olarak ise "Biraz ilerleme kaydetmeyi ve yalnızca siyasi karar alıcılarla değil, diğer CEO'larla da konuşmayı umuyorum" dedi.

Türk iş insanı, "Çin'in bir karar verdiğinde bunu çok çok hızlı bir şekilde sürdürmesine gerçekten hayranım" dedi.