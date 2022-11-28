EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Röportaj: Arçelik Ceo'su: Çin'e Yatırım Yapmaya Devam Etmek İstiyoruz

Martina Fuchs CENEVRE, 2 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, küresel ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı ve pazar öngörülerinin giderek daha fazla karamsarlaştığı bir...

Röportaj: Arçelik Ceo'su: Çin'e Yatırım Yapmaya Devam Etmek İstiyoruz

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:46

 Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, küresel ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı ve pazar öngörülerinin giderek daha fazla karamsarlaştığı bir ortamda Çin'in iş dünyası açısından olumlu bir ülke olduğunu söyledi. 

Dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara değinen Hakan Bulgurlu, "Daha iyiye gitmeden önce çok fazla sancılı bir dönemden geçmemiz gerekecek" dedi. 

Bulgurlu, Xinhua'ya video konferans yoluyla verdiği röportajda, bu dönemde Çin'in "biraz farklı bir manzara" sergilediğini söyledi. 

1955 yılında kurulan Arçelik, merkezi İstanbul'da bulunan çok uluslu bir Türk beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor. 45.000 çalışanı bulunan Arçelik'in küresel operasyonları, 53 ülkedeki yan kuruluşları ve dokuz ülkede kurulu 30 üretim tesisini kapsıyor. 

Arçelik'in Çin'de yurtiçi satışları 2022 yılında yaklaşık yüzde 80 arttı. 

Bulgurlu, "Çin'i gelecekte en çok umut vadeden yerlerden biri olarak görüyorum. Çin, daima dünyanın fabrikası oldu ve dünyanın fabrikası olmaya edeceğini düşünüyorum" dedi.

Geçmişte 13 yıl Hong Kong'da yaşamış olan Türk iş insanı, "Dünya ekonomisi önemli ölçüde yavaşladı ve birçok cephede resesyon ile karşı karşıyayız" dedi. 

Kendisini Çin ve Asya'nın "büyük bir hayranı" olarak nitelendiren Bulgurlu, Çin pazarının gelecekteki iş performansından umutlu olduğunu söyledi. Bulgurlu, "Bence elektrikli ev aletlerine talep devam ediyor. Markalarımızın fiilen pazara girmesini sağlamak için Çin'e yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz" dedi. 

Uluslararası işadamı, Mısır'da 6-18 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) zirvesine katılacağı için çevre koruma konusundaki görüşlerini de paylaştı. 

2019 yılında Everest Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardığını hatırlatan Bulgurlu, bu deneyimin kendisine küresel ısınmaya karşı mücadelede liderliğin yanı sıra iklim değişikliği konusunda şirketlerin ve iş dünyası liderlerinin paylaştığı sorumluluklar konusunda çok şey öğrettiğini söyledi. 

Bulgurlu'ya göre, ısıtma ve soğutma sistemleri, buzdolabı ve dondurucular, aydınlatma ve elektrik motorları olmak üzere dört ürün grubu toplam elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını tüketiyor. Mevcut birçok teknoloji, bu üretimi çok daha verimli hale getirdi. 

Arçelik CEO'su, "Elektrik tüketimini azaltmak için tüm bu ürün gruplarında mevcut en iyi teknolojileri kullanmamızı sağlayacak küresel düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi. 

Bulgurlu, yaklaşan COP27 toplantısına ilişkin olarak ise "Biraz ilerleme kaydetmeyi ve yalnızca siyasi karar alıcılarla değil, diğer CEO'larla da konuşmayı umuyorum" dedi. 

Türk iş insanı, "Çin'in bir karar verdiğinde bunu çok çok hızlı bir şekilde sürdürmesine gerçekten hayranım" dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KOCAELİlikGebzeTübitakFabrikaEV ALETİçayırovaArçelik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya, yüksek katma değerli reçine üretimi gerçekleştirilecek Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya,...
Başkan Bulut: Herkes sigorta acentesinin ekmeğine ortak mı olacak? Başkan Bulut: Herkes sigorta acentesinin ekmeğine...
Topyekûn kurtuluş; topyekûn eşitliğe ve adalete ulaşmaya bağlıdır Topyekûn kurtuluş; topyekûn eşitliğe ve adalete...
İGSAŞ, sektör paydaşlarıyla Growtech’de bir araya geldi! İGSAŞ, sektör paydaşlarıyla Growtech’de bir...
Risklerin kara kutusu KaliteKongresi’nde açıldı Risklerin kara kutusu KaliteKongresi’nde açıldı
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan...
Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya, yüksek katma değerli reçine üretimi gerçekleştirilecek....

Haberi Oku