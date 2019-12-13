Sanayi Doktora Programı Desteği

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Destek unsurları:
- Doktora Öğrencilerine Burs Desteği
- İşletmelere İstihdam Desteği
- Proje Yöneticilerine Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Ödemesi
2018 yılı çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Üniversite/Araştırma Altyapısı ve Sanayi Kuruluşları: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/ek-universite_ve_sanayi_kuruluslari_listesi.pdf
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019, Salı (saat: 17.00)
Son başvuru tarihi uzatımına dair duyuru: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-basvuru-suresi-uzatildi
Duyuru ve Çağrı Metni için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi
Online başvuru sistemi: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
İlgili Mevzuat
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Mevzuat
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Link
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Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/bideb_burs_ve_destek_programlari_usul_ve_esas_10_sayili_yk_islenmis_0.pdf
|
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/bideb_yonetmeligi-rg_eklenmis.pdf
|
BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
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http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/254_bk-ek_8.pdf
|
TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
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http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/250_sayili_bilim_kurulu_karari_islenmis_hali_son.pdf
|
TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar ile Genel ve Özel Bütçeli İdareler Dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına TÜBİTAK Kaynaklarından Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslar
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http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_tarafindan_ozel_kuruluslar_ve_vakif_universitelerine_proje_karsiligi._yeni_2.pdf
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’TÜBİTAK Kaynaklarından Araştırma Altyapıları İle 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Mali İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3654/280_bk-ek_5-islenmis_0.pdf
|
Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
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http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20VE
Tanımlar
|
Tanım
|
Açıklama
|
Grup Yürütme Kurulu (GYK)
|
Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulu
|
Yönetici Kurum
|
Doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları
|
Özel Sektör Kuruluşu
|
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesi almış Ar-Ge Birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya Teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri
|
Proje Ekibi
|
Proje Yöneticisi, Yürütücüleri ve Danışmanlardan (Akademik Danışman ve Sanayi Danışmanı) oluşan ekip
|
Proje Yöneticisi
|
Yükseköğretim kurumu/araştırma altyapısı bünyesinde projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan Proje Yürütücüsü
|
Proje Yürütücüsü
|
Yükseköğretim Kurumu/Araştırma Altyapısı için Proje Yürütücüsü Kurum yetkilisinin yetkilendireceği kişiyi, sermaye şirketleri için ise kuruluş yetkilisinin yetkilendireceği Ar-Ge Merkezi/Birimi yöneticileri arasından belirlenen kişi
|
Danışman
|
BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularını değerlendirmek ve görüş bildirmek veya BİDEB Grup Yürütme Kuruluna yardımcı olmak üzere görevlendirilen alanında uzman kişi(ler)
|
Akademik Danışman
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Proje süresince Üniversite/Araştırma Altyapısı bünyesinde görevli ve en fazla 4 öğrenci için sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin yürütülmesinde danışmanlık sağlayacak öğretim elemanı
|
Sanayi Danışmanı
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Proje kapsamında burs verilecek Doktora Öğrencilerine eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve mezuniyet sonrası istihdam edilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak sanayi kuruluşu bünyesinde görevli kişi
|
Burs
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Proje kapsamında doktora öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla Yönetim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle üniversite/araştırma altyapısı özel hesaplarına yapılan aylık ödeme
|
Bursiyer
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Yurt içinde Sanayi Doktora Programı kapsamında burs alan Doktora Öğrencileri
|
İstihdam Desteği
|
Doktora öğrenimlerini belirlenen azami süre içerisinde bitiren bursiyerlerin istihdam edilmeye başlanmaları sonrasında yönetici kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan özel sektör kuruluşu/kuruluşları hesabına aktarılan ödeme
|
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
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Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu
kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın % 75’ini geçmemek kaydıyla ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutar
|
İhtisas Alanı
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e-BİDEB başvuru sisteminde yer alan Teknoloji Faaliyet Alanları (İhtisas alanı birden fazla doktora programını kapsayabilir.)
Kimler başvurabilir?
Proje başvuruları aşağıdaki iki kapsamda yapılabilmektedir:
Program Kapsamında Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Kriterler
- Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak
- YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak
- Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak
- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak
- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak
- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak
Destekleme
Proje süresi:
- Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunmayanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 84 aydır.
- Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 120 aya çıkartılabilir.
- Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.
- Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 132 aya çıkartılabilir.
Değerlendirme süreci ve kriterleri
- Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilir.
- Değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır
- Özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumu.
- Üniversitenin/Araştırma Altyapısının akademik ve teknik altyapı kapasitesinin doktora programı açısından yeterliliği (doktora bursiyerlerine sunulacak fiziki mekan ve araştırma olanakları, öğretim üyesi sayıları ve yetkinlikleri vb.)
- Protokole dahil olan özel sektör kuruluşunun/kuruluşlarının faaliyet alanı, kendi uzmanlık konuları ve Ar-Ge veya tasarım merkezi altyapı imkanlarının bursiyerlerin eğitim göreceği doktora programı alanları ile uyumluluğu
- Önerilen programın uygulanması sürecinde uygulanacak kurumsal yönetim sistemi ve izleme (Programdaki öğrencilerin koordinasyonu, öğrencilerin danışmanlık, izleme sistemi, kariyer planlama süreçleri vb.)
- Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair çerçeve ve planlama
- Özel sektör kuruluşu/kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan alan/yeteneklerin belirlenmesi
- İhtiyaca cevap verecek eğitim müfredatı planlaması
- Özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının doktora öğrencilerine sanayi danışmanları aracılığıyla sağlayacağı mentörlük planlaması
- Eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması (görev aldıkları Ar-Ge projeleri vb.)
- Doktora döneminde bursiyerlere ilişkin performans izleme sistematiği
- Öğrencilerin doktora mezuniyeti sonrası özel sektör kuruluşları tarafından istihdam edilmesine yönelik plan
- Doktoralı araştırmacıların istihdam desteği süresince performans ölçümü, görev aldığı Ar-Ge faaliyetleri (proje, vb) ve ürettiği Ar-Ge çıktılarına ilişkin izleme planı
- Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair çerçeve ve planlama
- İstihdam edilecek doktoralı araştırmacıların özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitesine sağlayacağı katkı
- Değerlendirmelerde dikkate alınan diğer hususlar:
- Projeye dahil olan doktora bursiyerlerine yüksek öğretim kurumu/araştırma altyapısı tarafından ek imkanlar sunulması halinde bu projelere değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır. (Örneğin öğrencilere eğitimleri süresince sağlanacak yurtiçi ve/veya yurtdışı katkılar (kongreye katılım desteği, vb), sosyal imkanlar (barınma, yemek, mediko/sağlık dahil))
- Doktora tez çalışmalarında elde edilecek Ar-Ge sonuçlarına dayalı ticari değerlerin paylaşılma planına protokolde yer verilmesine dikkat edilir.
- Değerlendirme sonuçları GYK önerisi alınarak Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.
- Desteğin başlatılabilmesi için proje sözleşmesi destek kararından sonra 4 ay içerisinde proje yöneticisi ve Proje Yürütücüsü/Yürütücüleri tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a iletilir.
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Başvuru yapmadan önce Çağrı Metni ile yukarıda belirtilen ilgili mevzuatın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
- Proje ortağı özel kuruluşun mücbir sebeple projeden ayrılmayı talep etmesi halinde, proje yöneticisi kuruluş 3 ay içerisinde yeni özel kuruluş önerisinde bulunur. Yeni özel kuruluşa TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde yeni kuruluştan “imzalanmış proje sözleşmesindeki tüm hükümlere uyacağına dair” taahhüt yazısı alınır ve mevcut sözleşme hükümleri devam eder. Projeden ayrılan özel sektör kuruluşlarının proje kapsamında yaptıkları katkıların iadesi yapılmaz.
- Raporlama ve PTİ Ödemeleri:
- Proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben ilk dönem ödeneği yönetici kurum tarafından açılmış olan proje özel hesabına transfer edilir. İstihdam desteği ilk dönem ödemesi ise doktora bursiyerlerinin istihdam edilmeye başlanmalarını takip eden ay içerisinde yönetici kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan özel sektör kuruluşu/kuruluşları hesabına aktarılır.
- Proje yöneticisi, proje sözleşmesinde belirtilen sonuç raporu teslim tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde, projenin bilimsel, mali ve teknik tüm gelişmelerini içeren sonuç raporunu, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış formata uygun olarak, TÜBİTAK’a iletir. Ayrıca vakıf üniversiteleri tarafından projenin tüm harcamalarını kapsayacak şekilde TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdik raporu, proje sonuç raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulur.
- Gelişme ve sonuç raporlarının, GYK tarafından kabul edilebilir mücbir sebepler dışında sözleşmede belirtilen tarihlerden sonra gönderilmesi halinde söz konusu rapor dönemine ait PTİ ödemesi yapılmaz.
- Sonuç raporunda proje kapsamında bu çağrıda belirtilen maksimum süreler dikkate alınarak burs dönemi içerisinde doktorasını tamamlayan ve tamamlayamayan bursiyer sayıları belirtilir.
- İstihdam desteği süresince desteklenen özel sektör kuruluşu, 6 aylık dönemler itibarı ile hazırlayacağı dönemsel faaliyet raporunu proje yöneticisi aracılığıyla TÜBİTAK’a sunar. Bu raporda, istihdam edilen doktoralı araştırmacıların özel sektör kuruluşu/kuruluşları bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetler (görev alınan Ar-Ge ve yenilik projeleri vb.) TÜBİTAK’a bildirilir ve başvuru aşamasında sunulan istihdam planı ile gerçekleşme durumu karşılaştırılır.
- Protokolde, özel sektör tarafından bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 6. dönemine kadar belirlenecek olan istihdam hedeflerinin yıllık dönemler itibarıyla izlenmesi ve üst üste iki dönem boyunca karşılanamaması durumuna ilişkin hükümler düzenlenir.
- Sonuç raporu uygun bulunmayan projelerde son dönem PTİ ödeneği aktarılmaksızın proje özel hesabı kapatılır.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Tel: 444 66 90
e-posta: bideb2244@tubitak.gov.tr
Saygılarımla,
Hüseyin Ö. Ünsal
Uzman, Gebze İrtibat Bürosu
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı