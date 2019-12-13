Sanayi Doktora Programı Desteği

Destek Açıklama Destek Tutarı Üst Limiti

Doktora Öğrencilerine Burs Desteği Projeye dahil edilecek bursiyerler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilir.

Proje kapsamında öğrencilere verilecek Bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır. Bursiyerlerin bilimsel hazırlık dönemi burs dönemine dahil edilmez. Ancak eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz. Enstitülerinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihindeki ay sonu itibariyle sona erer. Mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs ödenmez. Program kapsamındaki bursiyerlerin kayıt dondurma, kayıt sildirme, danışman değişikliği, alan ve bölüm değişikliği vb. her türlü durum değişikliğinin söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen on gün içinde proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a bildirilmesi gerekmektedir. Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Enstitüsü tarafından kaydı dondurulanlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri ve azami öğrenim süreleri akademik çalışmaya yeniden başlandığının belgelenmesi halinde ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi doktora için en çok 4 dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez ancak azami öğrenim sürelerine eklenir. Doktora eğitimi sırasında tez konusu değişikliği yapılması durumunda dahi çağrı duyurusunda belirtilen azami bitirme süreleri aşılmaz.

Burslar, Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından sözleşme imzalanmasını takiben proje kapsamına dahil edilen bursiyerlerin banka hesabına öğrencilikleri devam ettiği sürece her ay düzenli olarak yatırılır.

Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden ücret, maaş, ticari kazanç vb. gelirinin olup olmamasına göre, tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir. Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyen bursiyerler tam burslu statüye geçirilir. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye, kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçtiği gün itibariyle tam/kısmi burs ödemesi başlatılır. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi bursluya ya da kısmi burslu statüden tam bursluya geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilir ve gün hesabı üzerinden mahsuplaşma yapılır.

Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır.

Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

Proje kapsamında desteklenen bursiyerler Üniversite/Araştırma Altyapısı ve/veya alan değişikliği yapması halinde bursiyerlikleri sonlandırılır.

Proje kapsamında burs ve/veya istihdam desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır.

Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre bursiyerin durumunda değişiklik olması (kaydını dondurması, Üniversite/Araştırma Altyapısı ile ilişiğinin kesilmesi vb.) durumunda bursların durdurulması veya kesilmesi işlemleri Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından gerçekleştirilir.

Üniversite/Araştırma Altyapısı, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

Bursiyerler, bursiyerlikleri devam ederken tez aşamasında, tez danışmanının ve proje yöneticisinin izniyle tez konuları ile ilgili olarak yurt dışına araştırma amacıyla en fazla iki dönem gidebilir. Bu kapsamdaki bursiyerler, 2214–A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve program çağrı duyurusunda belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde ayrıca bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaksızın en fazla bir dönem araştırma amacıyla desteklenebilir. Bu program kapsamındaki bursiyerlerin ilgili dönemler boyunca Sanayi Doktora Programı kapsamındaki yurt içi burs ödemeleri durdurulur. Yurt dışında bulunulan süreler doktora eğitim süresine dahil edilir.

TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden burs alanlar ile diğer kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, bu program kapsamında burs ödemesi yapılabilir. Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden veya diğer kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından bu program için belirlenen aylık burs üst limitini aşamaz. Kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin bu

programda yer alması halinde bu durum, proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirilir.

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından faydalanan doktora öğrencileri bu programa, program ilanında belirtilen başvuru şartlarını sağlaması ve üniversite/araştırma altyapısı tarafından kabul edilmesi ve TÜBİTAK tarafından onaylanması şartıyla geçiş yapabilir. Doktora Bursu: Tam: 4.500 TL/ay

Kısmi: 800 TL/ay

İşletmelere İstihdam Desteği Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar mutabakat sağlayarak istihdam taahhüdünü kesinleştirmesi beklenmektedir. Mutabakat sağlanması durumunda bursiyer ile istihdamı sağlayacak özel kuruluş arasında doktora mezuniyeti sonrası 3 yıl boyunca mecburi çalışma zorunluluğu getirecek şekilde sözleşme imzalanır ve TÜBİTAK’a iletilir. Mutabakatın sağlanamadığı durumlarda proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a gerekçe belirtilerek bilgilendirme yapılır ve ilgili bursiyerlere istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşuna taşıyabilmesi için GYK kararıyla en fazla 1 yıl süre verilir. Bu süre içinde istihdam desteğinin taşınmak istendiği özel sektör kuruluşu ile ilgili gerekçeli bilgi proje yöneticisi aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilir. Önerilen özel sektör kuruluşunun proje kapsamına uygun olup olmadığına danışman görüşü alınarak GYK tarafından karar verilir. Bursiyerin istihdam desteğini taşıyacağı özel sektör kuruluşunun, proje yöneticisi kurum ile ek protokol imzalayarak TÜBİTAK'a iletmesi gerekir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından istihdam desteğinin aktarılabilmesi için ilgili özel sektör kuruluşunun yükümlülüklerine ilişkin taahhütnameyi imzalayarak TÜBİTAK'a iletmesi gerekir. 1 yıllık süre zarfında herhangi bir kuruluşla mutabakat sağlanamaması durumunda bursiyere ilişkin gerekçeli dilekçe proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a ulaştırılır. Bursiyerin durumu GYK’da değerlendirilerek karara bağlanır.

Proje kapsamında Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik verilecek İstihdam Desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.

İstihdam edilen doktora bursiyerlerinin proje kapsamına giren istihdam sürelerince yerine getirmeleri gereken performans kriterleri ilgili özel sektör kuruluşu tarafından önceden tanımlanır. Gerekli performans kriterlerini yerine getirmeyen bursiyerlerin iş akidlerine son verilmesi durumunda ilgili bursiyerlere yönelik verilen istihdam desteği sonlandırılır.

Proje kapsamında Burs ve/veya İstihdam Desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır. İstihdam desteği aşamasında ise özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır.

Özel Sektör kuruluşuna aylık olarak proje yöneticisi kurum tarafından aktarılacak istihdam desteği miktarının belirlenmesinde doktoralı araştırmacı istihdam hedeflerinin de göz önünde bulundurulması beklenir.

İstihdam edilen doktoralı araştırmacı için 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamındaki teşvik ve desteklerden yararlanılması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe şeklinde destek alınması halinde söz konusu destek ve teşvikler personel maliyetlerinden düşürüldükten sonra kalan tutar üzerinden destek ödemesi yapılır.

İstihdam desteği ilk dönem ödemesi ise Doktora Bursiyerlerinin istihdam edilmeye başlanmalarını takip eden ay içerisinde Yönetici Kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları hesabına aktarılır.

İstihdam desteği aşamasında özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır. İstihdam edilen Araştırmacılara ödenecek Ücret: Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı Bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını aşamaz.

Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı Bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı Rekabet Öncesi İşbirliği Modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.

Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.