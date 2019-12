Sanayi Doktora Programı Desteği

Doktora Öğrencilerine Burs Desteği

Projeye dahil edilecek bursiyerler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilir.

Proje kapsamında öğrencilere verilecek Bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır. Bursiyerlerin bilimsel hazırlık dönemi burs dönemine dahil edilmez. Ancak eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz. Enstitülerinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihindeki ay sonu itibariyle sona erer. Mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs ödenmez. Program kapsamındaki bursiyerlerin kayıt dondurma, kayıt sildirme, danışman değişikliği, alan ve bölüm değişikliği vb. her türlü durum değişikliğinin söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen on gün içinde proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a bildirilmesi gerekmektedir. Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Enstitüsü tarafından kaydı dondurulanlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri ve azami öğrenim süreleri akademik çalışmaya yeniden başlandığının belgelenmesi halinde ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi doktora için en çok 4 dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez ancak azami öğrenim sürelerine eklenir. Doktora eğitimi sırasında tez konusu değişikliği yapılması durumunda dahi çağrı duyurusunda belirtilen azami bitirme süreleri aşılmaz.

Burslar, Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından sözleşme imzalanmasını takiben proje kapsamına dahil edilen bursiyerlerin banka hesabına öğrencilikleri devam ettiği sürece her ay düzenli olarak yatırılır.

Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden ücret, maaş, ticari kazanç vb. gelirinin olup olmamasına göre, tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir. Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyen bursiyerler tam burslu statüye geçirilir. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye, kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçtiği gün itibariyle tam/kısmi burs ödemesi başlatılır. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi bursluya ya da kısmi burslu statüden tam bursluya geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilir ve gün hesabı üzerinden mahsuplaşma yapılır.

Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır.

Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

Proje kapsamında desteklenen bursiyerler Üniversite/Araştırma Altyapısı ve/veya alan değişikliği yapması halinde bursiyerlikleri sonlandırılır.

Proje kapsamında burs ve/veya istihdam desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır.

Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre bursiyerin durumunda değişiklik olması (kaydını dondurması, Üniversite/Araştırma Altyapısı ile ilişiğinin kesilmesi vb.) durumunda bursların durdurulması veya kesilmesi işlemleri Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından gerçekleştirilir.

Üniversite/Araştırma Altyapısı, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

Bursiyerler, bursiyerlikleri devam ederken tez aşamasında, tez danışmanının ve proje yöneticisinin izniyle tez konuları ile ilgili olarak yurt dışına araştırma amacıyla en fazla iki dönem gidebilir. Bu kapsamdaki bursiyerler, 2214–A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve program çağrı duyurusunda belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde ayrıca bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaksızın en fazla bir dönem araştırma amacıyla desteklenebilir. Bu program kapsamındaki bursiyerlerin ilgili dönemler boyunca Sanayi Doktora Programı kapsamındaki yurt içi burs ödemeleri durdurulur. Yurt dışında bulunulan süreler doktora eğitim süresine dahil edilir.

TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden burs alanlar ile diğer kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, bu program kapsamında burs ödemesi yapılabilir. Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden veya diğer kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından bu program için belirlenen aylık burs üst limitini aşamaz. Kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin bu

programda yer alması halinde bu durum, proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirilir.

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından faydalanan doktora öğrencileri bu programa, program ilanında belirtilen başvuru şartlarını sağlaması ve üniversite/araştırma altyapısı tarafından kabul edilmesi ve TÜBİTAK tarafından onaylanması şartıyla geçiş yapabilir.