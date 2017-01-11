EKONOMİ:
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SEDAŞ'TAN KOCAELİ'YE YATIRIM!

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ), Kocaeli'de 5 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdiği bildirildi.

SEDAŞ'TAN KOCAELİ'YE YATIRIM!

11 Ocak 2017 Çarşamba 20:42

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Kocaeli'nin artan enerji ihtiyacı için TEİAŞ tarafından tesis edilen indirici merkeze bağlantı hatları çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. 

Çalışma kapsamında 5 milyon lira tutarında yatırımla 4 ay gibi kısa bir sürede 8 kilometre kazı yapılarak, 100 bin metre yeraltı kablolu enerji hattı tesis edildiği kaydedilen açıklamada, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven'in şu değerlendirmelerine yer verildi: 

"Kocaeli Trafo Merkezinin Kocaeli’nin sanayi kurumlarında artan enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir katkısı olacağını biliyoruz ancak SEDAŞ tarafından yapılan bağlantı hatları ile Kocaeli Trafo Merkezi büyük bir işlev kazanmıştır. Kocaeli Trafo Merkezi  başta Kocaeli ili merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de tüketicilere sürekli ve kesintisiz enerji sağlanması açısından katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla SEDAŞ'ın yatırım projesi ile devreye alınan tesisler, elektrik müşterilerini ve bölge ekonomisini, sanayi açısından bakıldığında Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Bağlantı hatları yatırım projesini gerçekleştiren SEDAŞ, Kocaeli'de enerji altyapısına çok önemli bir katma değer kazandırdı."

SAKARYA (AA)
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