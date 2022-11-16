Şişecam, Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesini üretti

Şişecam'ın özel tasarımıyla benzerlerine göre daha hafif olan çevre dostu maden suyu şişesiyle harcanan enerji ve ham madde miktarından tasarruf edilirken, üretim ve transfere bağlı karbondioksit emisyonunda da azalma sağlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, sürdürülebilir değer yaratma vizyonu "CareforNext" stratejisi doğrultusunda gezegenin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünlerle pozitif değer yaratmaya devam ediyor.

Şişecam, bu vizyon ile ürettiği Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesini tanıttı.

Özel tasarımıyla benzerlerine göre daha hafif olan çevre dostu maden suyu şişesiyle harcanan enerji ve ham madde miktarından tasarruf edilirken üretim ve transfere bağlı karbondioksit emisyonunda da azalma sağlanıyor.

Şişecam’ın 110 gramlık ultra hafif maden suyu şişesi üretim sürecinde 130 gramlık standart bir maden suyu şişesine oranla yüzde 15 daha az karbondioksit yoğunluğu görülüyor. Ürün sevkiyatı sırasında TIR sayısının azalmasından elde edilen maliyetin yanı sıra kilometre başına salınan karbon emisyonunda da yaklaşık yüzde 14’lük bir düşüş öngörülüyor.

Şişecam, yenilikçi cam ambalaj tasarımları ve ürün hafifletme çalışmaları ile üretimde ve transferde daha az enerji kullanımı ve daha az sera gazı emisyonu ile gezegeni korumayı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ürünler sunarak yaşamı dönüştürmeyi amaçlıyor.

Şişecam Yenişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda üretilen "Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesi", zümrüt yeşili rengiyle raflarda yerini aldı. Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin 2023 yılı itibarıyla yurt dışında da satışa sunulması hedefleniyor.

AA