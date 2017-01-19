Şişecam’dan 400 MilyonTL’lik Yatırım!

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 2017 yılında da yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, yaklaşık 400 milyon TL’lik bir yatırımla cam elyafı üretim tesisi kurma kararı aldı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirterek, “Başlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni yatırımız sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatını ikame etmeyi ve başta bor olmak üzere yerel kaynaklarımızı katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şişecam Topluluğu’nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünün altını çizen Kırman, “1935’te ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teşvikler kapsamındaki imkanlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye’ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Şişecam Topluluğu yaklaşık 400 milyon TL’lik bir yatırım ile 70 bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmalara başladı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bugün 21 bini aşkın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarına dikkat çekerek, “Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisiyiz. Ayrıca düzcamda Avrupa’nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz” dedi.