Su Ürünleri’nde İlk Yardım Eğitimi

Dernek lokalinde düzenlenen eğitime Başkan Ali Sarı’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mete Bulut, H.Kemal Özer, Mehmet Kamil Demirselçuk ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. S.S Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif lokalinde düzenlenen ilk yardım eğitimini Aile Sağlığı Hekimi Dr. Ahmet Deniz verdi.

Genel İlk yardım uygulamalarını ve ilk yardımda hayati kuralları üyelere anlatan Deniz, zaman zaman da üyeler üzerinde bazı kuralları tatbik ederek gösterdi.

İlk yardımda önceliğin sağlık ekipleri ve doktorlar gelen kadar yaralıyı yada kazazedeyi hayatta tutmak olduğunu söyleyen Deniz, “Unutmayın ki bu eğitimi alan ilk yardım ekibi hiçbir zaman bir doktor değildir. O yüzden ilk yardım ilaçsız ve herhangi bir dış müdahale olmadan yapılan bir hayat kurtarma işidir. Tamamen gönüllülük esasına dayanır.” Dedi.



BALIK YARALAMALARI DA ANLATILDI



Katılımcıların denizci olmalarından dolayı boğulmalar ve denizlerde meydana gelebilecek kazalardan da bahseden Dr.Ahmet Deniz, bazı balık türlerinin de insan sağlığını olumsuz etkilediğini hatta ölümlere bile yol açtığını söylerken, bu zehirlenmeler ve çarpılmalar karşısında yapılacak ilk yardım uygulamalarını da gösterdi.

Soru-Cevap kısmında üyelerin gündelik yaşam ve iş yaşamıyla ilgili sorularına da cevap veren Deniz, her meslek dalında olduğu gibi bu sektörde de iş kazaları ve özellikle deniz kazaları ve boğulmaların önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Dikkat edilmesi gereken hususların gözden kaçırılmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr.Ahmet Deniz, eğitimin sonunda üyelerle sohbet etti.



ALİ SARI’DAN TEŞEKKÜR



S.S Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı’da, birlik olarak amacımız hem Eskihisar’ı hem de üyelerimizin, ortaklarımızın menfaatlerini korumak. Kooperatif olarak bu tür eğitimlere 2017 yılında ağırlık vereceğiz. Amacımız çok daha güvenli ve bilinçli olarak, doğru bilgilerle donanımlı olarak bu mesleği devam ettirmek. Bu manada katılımcı üyelerimize, dostlarımıza ve bu eğitimi güzel bir sunumla bizlere aktaran sevgili Doktorumuz Ahmet Deniz’e teşekkür ediyorum.” Dedi.