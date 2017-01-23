EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Su Ürünleri’nde İlk Yardım Eğitimi

S.S Gebze Eskihisar su Ürünleri Kooperatifi, ilk yardım eğitiminde buluştu.

Su Ürünleri'nde İlk Yardım Eğitimi

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:24

Dernek lokalinde düzenlenen eğitime Başkan Ali Sarı’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mete Bulut, H.Kemal Özer, Mehmet Kamil Demirselçuk ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. S.S Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif lokalinde düzenlenen ilk yardım eğitimini Aile Sağlığı Hekimi Dr. Ahmet Deniz verdi.
Genel İlk yardım uygulamalarını ve ilk yardımda hayati kuralları üyelere anlatan Deniz, zaman zaman da üyeler üzerinde bazı kuralları tatbik ederek gösterdi.
İlk yardımda önceliğin sağlık ekipleri ve doktorlar gelen kadar yaralıyı yada kazazedeyi hayatta tutmak olduğunu söyleyen Deniz, “Unutmayın ki bu eğitimi alan ilk yardım ekibi hiçbir zaman bir doktor değildir. O yüzden ilk yardım ilaçsız ve herhangi bir dış müdahale olmadan yapılan bir hayat kurtarma işidir. Tamamen gönüllülük esasına dayanır.” Dedi.

BALIK YARALAMALARI DA ANLATILDI

Katılımcıların denizci olmalarından dolayı boğulmalar ve denizlerde meydana gelebilecek kazalardan da bahseden Dr.Ahmet Deniz, bazı balık türlerinin de insan sağlığını olumsuz etkilediğini hatta ölümlere bile yol açtığını söylerken, bu zehirlenmeler ve çarpılmalar karşısında yapılacak ilk yardım uygulamalarını da gösterdi.
Soru-Cevap kısmında üyelerin gündelik yaşam ve iş yaşamıyla ilgili sorularına da cevap veren Deniz, her meslek dalında olduğu gibi bu sektörde de iş kazaları ve özellikle deniz kazaları ve boğulmaların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. 
Dikkat edilmesi gereken hususların gözden kaçırılmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr.Ahmet Deniz, eğitimin sonunda üyelerle sohbet etti.

ALİ SARI’DAN TEŞEKKÜR

S.S Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı’da, birlik olarak amacımız hem Eskihisar’ı hem de üyelerimizin, ortaklarımızın menfaatlerini korumak. Kooperatif olarak bu tür eğitimlere 2017 yılında ağırlık vereceğiz. Amacımız çok daha güvenli ve bilinçli olarak, doğru bilgilerle donanımlı olarak  bu mesleği devam ettirmek. Bu manada katılımcı üyelerimize, dostlarımıza ve bu eğitimi güzel bir sunumla bizlere aktaran sevgili Doktorumuz Ahmet Deniz’e teşekkür ediyorum.” Dedi.      

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GE Gebze ‘Akıllı Fabrika’ Olacak! GE Gebze ‘Akıllı Fabrika’ Olacak!
'Bir aylık elektrik faturası BEDAVA'ya gelebilir' 'Bir aylık elektrik faturası BEDAVA'ya gelebilir'
Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı
Grev Dalgası Başladı! Grev Dalgası Başladı!
İZAYDAŞ’da mezuniyet töreni İZAYDAŞ’da mezuniyet töreni
'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR! 'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!
Yukarı Çık

GE Gebze ‘Akıllı Fabrika’ Olacak!
GE’nin 2016’da gaz ve kömür santralleri için sunduğu yenilikçi teknolojileriyle rekor kırdığını...

Haberi Oku