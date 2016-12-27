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Türkiye!nin Önemli İlçesi 'KÖRFEZ'

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve Yönetim Kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Türkiye!nin Önemli İlçesi 'KÖRFEZ'

27 Aralık 2016 Salı 21:49

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından kapıda karşılanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmalarında; “İlçemiz adına yapacağınız bütün güzel çalışmaları ve şüphesiz projeleri hem destekleyeceğimizi, hem de başarıya ulaştırılmasında hep birlikte çalışacağımızı da paylaşmak istiyorum.

 Gelecek her günü bu günden daha iyi yapmak ve asla zamanı verimsiz kullanmamak gibi bir temel hedefimiz var. Laf değil icraat yapmak, bizim amacımız bu. Körfez Türkiye’nin çok önemli bir ilçesi. Üretim kapasitesi, sahip olduğu zenginlikleri, Körfez’de devam eden yatırımlarımız, eğitim, sağlık, fiziksel alt yapı, insani yaşam kalitesi adına yapılan çalışmada şüphesiz hep sizinle doğrudan ilgili. Körfez Ticaret Odamızın Körfez ilçesinin her konuda ve her boyuttaki proje çalışmalarıyla ilgili olması şüphesiz bizimde beklentimiz.Gelecek her gün Körfezimize ilimize ve ülkemize güzellikler getirmesi” temennisinde bulunan Sayın Valimiz, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

 
Alaattin ARSOY

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