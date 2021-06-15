UYGULAMALI TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (TRL) EĞİTİMİ VE TRL SEVİYELERİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARI

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM iş birliğiyle 17 – 18 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan “Uygulamalı Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Eğitimi ve TRL seviyelerine yönelik Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları” konulu eğitime Ar-Ge ve inovasyon projesi yapmak isteyen veya halihazırda projeleri olan tüm işletmeler, kurumlar, ürün geliştirme konusunda işbirliğinde bulunulan üniversite ve araştırma kuruluşları davetlidir.





TRL nedir ve neden önemlidir ?



TRL (Teknoloji Hazırlık Seviyesi-Technology Readiness Level) gelişmekte olan bir teknolojinin olgunluk düzeyini değerlendirmek için kullanılan, NASA tarafından geliştirilmiş bir ölçüm sistemidir. TRL seviyesi bir yeniliğin hayata geçişinin adım adım araştırma ve doğrulamalar yapılarak, maliyet ve riskler azaltılarak takip edilebilmesini sağlar. TRL ayrıca ulusal ve uluslararası hibe destek programlarında araştırma ve yenilik geliştirmede kullanılan temel bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple işletmelerin hibe başvurusu esnasında ürünlerinin mevcut ve varmak istedikleri TRL seviyesini baz alarak projelerini hazırlamaları beklenmektedir.



Yenilikçi ürün geliştirecek veya geliştirmekte olan işletmeler, bu eğitim aracılığıyla TRL uygulamaları ve projelerinin TRL seviyesine uygun mevcut hibe desteklerine yönelik bilgi edinme fırsatı yakalayacaklardır.

Başvuru: https://kosano-org-tr.zoom.us/ webinar/register/WN_ X3I7xxhiRy2IOfJQgQOWzA