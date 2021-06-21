VakıfBank, tarım bankacılığı ile tüm tarımsal üreticilerin yanında

VakıfBank, tarım sektörünü destekleyen çalışmalarına devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı sayısı 155 bine ulaşan TarımKart ile üreticiler, tarımsal faaliyet sırasında ihtiyaç duydukları önemli avantajlardan yararlanıyor.

Bitkisel üretimden seracılığa, hayvancılıktan balıkçılığa üreticilerin tüm işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılayan banka, tarım kredileri ile bugüne kadar 275 bin çiftçiye dokundu ve kuruluş tarihinden bu yana sektöre yaklaşık 8 milyar TL değerinde finansal hizmet sundu.

VakıfBank, tarım bankacılığı uygulamaları alanında deneyimli tarım uzmanları, 50'ye yakın ürün ve hizmetiyle çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye devam ediyor.





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Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, tarım ve hayvancılıkta yer alan üreticileri desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de çiftçilerin yanında yer aldıklarını bildirdi.

İlk günden itibaren süreci finansal açıdan en sorunsuz şekilde atlatmalarına destek olacak pek çok uygulamayı devreye soktuklarını aktaran Akyol, salgın nedeniyle üreticilerin süreçten kaynaklanan olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Akyol, çiftçilere sadece kredi desteği vermediklerini, mobil uygulamalarla onların hayatlarını da kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimizin ürün bedellerinin sorunsuz ve sağlıklı şekilde ödenebilmesine aracılık ettik. Çay üretimi konusunda ülkemizin köklü kuruluşu Çaykur ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında Çaykur için çay üreten yaklaşık 15 bin üreticiye, ürün bedeli ödemelerinin gerçekleşmesine yerinde destek verdik. Önümüzdeki dönemde destek ve erişimimizi artırarak daha fazla çiftçiye ulaşmayı ve ülkemiz tarımını geleceğe güvenle taşımaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz."





- TarımKart üreticinin hasat döngüsüne uygun ödeme koşulları sunuyor





Verilen bilgiye göre, tarımsal üreticilere yönelik yılda bir ödeme kolaylığı sunan VakıfBank TarımKart, üreticilerin tarımsal üretimini gerçekleştirmesine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu yem, gübre, akaryakıt gibi girdileri finanse edebiliyor.

Üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde ödemesiz dönem ve indirimli faiz oranı gibi pek çok avantaj da sunuyor. Ayrıca, üreticiler, dilediği takdirde tüm limitini nakit olarak tüm banka ATM'lerinden hasat döngüsüne uygun şekilde yılda bir ödeme imkanıyla kullanabiliyor.

VakıfBank Mobil ile üreticilere birçok bankacılık hizmeti evlerinde ve ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, nakit avans çekme, para transferi gibi birçok işlemi mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabilme imkanı sağlanıyor.

VakıfBank, yılda bir ödeme imkanı ve uygun faiz oranlarıyla tarımsal faaliyet bazlı birçok kredi ürünü ile tarımsal üreticilere finansal destek sağlamaya da devam ediyor.



Çiftçilere, bitkisel üretim kredisi, süt/besi hayvancılığı kredisi, örtü altı kredisi, arıcılık kredisi, tarımsal işletme kredisi, gibi işletme kredilerine ek olarak traktör kredisi, araç kredisi, makine-ekipman kredisi ve tarım arazisi alım kredisi gibi yatırıma yönelik krediler sağlanıyor. Bunlara ek olarak, IPARD Proje Kredisi, Niyet Mektubu ve Hibe Destekli Yatırım Kredisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje Kredisi ve Tarımsal Yatırım Kredisi başlıkları altında proje kredileri ve ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) karşılığı spot kredi ürünleri tüm ihtiyaç duyan tarımsal üreticilerin kullanımına sunuluyor.