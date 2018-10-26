Zeytinoğlu ekim ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ekim ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.4 ile geçen yıla göre 4.3 puan, geçen aya göre 0.8 puan geriledi. Kocaeli’de ise yüzde 71.2 ile geçen aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan arttı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Ekim ayında Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranının Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Burada ilimizin ihracat yapan bir il olmasının faydalarını gördüğümüzü düşünüyoruz.” dedi.

Kocaeli’deki imalat sanayi firmalarının yüzde 59’unun kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını belirttiklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Bunun yanında ilimiz kapasite kullanım oranlarındaki artışta otomotiv sektörünün yanında metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz.” dedi.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 10’u kasım ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 48’i ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 42’si azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 27’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 54’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 19’u ise azaldığını ifade etmişlerdir.” dedi.