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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu Enflasyonunu Değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyondaki mevcut yüksek seviyelerin kaynağının döviz kurlarındaki artışın yansıması olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu Enflasyonunu Değerlendirdi

03 Ocak 2019 Perşembe 13:39

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KSO Başkanı Zeytinoğlu döviz kurlarındaki hareketliliğin fiyatların yükselişindeki ana etken olduğunu vurgulayarak, “Biz sanayicileri asıl etkileyen üretim maliyetlerinin yüksekliği. Döviz kurlarının gevşemesi ve enerjiden kaynaklanan iyileşmenin etkisiyle ÜFE’de iki aydır hızlı gerileme görüyoruz. Aralık ayında aylık ÜFE’deki yüzde 2,22’lik gerilemede enerji maliyetlerindeki yüzde 8,91’lik düşüşün etkisi dikkat çekiyor.” dedi.

Zeytinoğlu, “Elektrik fiyatları indirilmiş haliyle bile yılbaşından bu yana yüzde 50 üzerinde arttı.  Elektriğe 1,5-2 yıl zam yapılmamıştı. Zamma rağmen üretici bazlı dünya fiyatlarından çok pahalı değiliz. Ancak kısa dönemde yapılan bu zamlar sanayide ciddi maliyet artışlarına neden oluyor. Maliyet enflasyonu yaşarken bunu fiyatlara yansıtamıyoruz. Talep olmayınca o maliyetlerin altına inmek zorunda kalıyoruz. Bunun da yansımaları tüketici fiyatlarında görünüyor.” dedi.

Zeytinoğlu, enflasyonun kontrol altına alınmasının çok önemli olmasıyla birlikte Türkiye’nin kalkınmasında sürdürülebilir büyüme için ihracatın en önemli etken olduğunu söyledi.

-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında  yüzde 0.40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.22 geriledi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20.30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33.64 olarak gerçekleşti.

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