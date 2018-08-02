Zeytinoğlu'ndan Dış Ticaret Değerlendirmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın yüzde 11.8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar, ithalatın yüzde 6.4 azalarak 20 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İhracatın, tarihinin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaşması ve ithalatın gerilemesi sonucu dış ticaret açığına yüzde 32.4’lük bir pozitif etki yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açık rakamına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Zeytinoğlu; “Dış ticaret konusunda TİM ve Bakanlık tarafından iki ayrı veri açıklanıyordu. Bu konuya Oda olarak bizde her zaman değiniyorduk. Şimdi iki Bakanlığın tek çatı altında birleşmesi sonucu, bu ay itibari ile aynı rakamların açıklanmasını olumlu buluyoruz.” dedi.

Yıllık ihracat rakamının tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Zeytinoğlu, “Yıllık ihracatımızın 163,3 milyar dolar ile bugüne kadar açıklanan en yüksek veri olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracatımızdaki bu performansın artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranının temmuz ayında yüzde 70.1’e yükseldiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Geçen yıl temmuz ayında bu oran yüzde 58.7 idi. İhracatımızdaki bu olumlu artışların devam ederek aylık bazda 15 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni ediyoruz.” dedi.