Zeytinoğlu'ndan Dış Ticaret Değerlendirmesi

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Zeytinoğlu; “Dış ticaret konusunda TİM ve Bakanlık tarafından iki ayrı veri açıklanıyordu. Bu konuya Oda olarak bizde her zaman değiniyorduk. Şimdi iki Bakanlığın tek çatı altında birleşmesi sonucu, bu ay itibari ile aynı rakamların açıklanmasını olumlu buluyoruz.” dedi.
Yıllık ihracat rakamının tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Zeytinoğlu, “Yıllık ihracatımızın 163,3 milyar dolar ile bugüne kadar açıklanan en yüksek veri olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracatımızdaki bu performansın artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.
İhracatın ithalatı karşılama oranının temmuz ayında yüzde 70.1’e yükseldiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Geçen yıl temmuz ayında bu oran yüzde 58.7 idi. İhracatımızdaki bu olumlu artışların devam ederek aylık bazda 15 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni ediyoruz.” dedi.
Ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre ihracatın yüzde 7.05, ithalatın yüzde 10.21 arttığını belirten Zeytinoğlu; aynı dönemde yatırım malları ithalatının da geçen yılın yüzde 5.42 üzerinde olduğunu söyleyerek, önümüzdeki dönem ekonomide planlanan yapısal reformların yatırım malları ithalatındaki artışları da olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.” dedi.