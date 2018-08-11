Zeytinoğlu'ndan Haziran Ayı Cari Açık Değerlendirmesi

Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı cari işlemler dengesini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıllık cari açıkta beklentiler doğrultusunda gerileme görüldüğünü belirterek “Açığın frenlenmesinde dış ticaret açığındaki daralmadan gelen katkıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışın etkisini görüyoruz.” dedi.





Zeytinoğlu, “Haziran ayında 2.9 milyar dolar cari açık ile yıllık cari açığımız 57.4 milyar dolara geriledi. Döviz kurlarındaki yükseliş dolayısıyla ihracatımız artarken ithalatımız hız kesti. Böylece dış ticaret açığının gerilediğini ve bu iyileşmenin cari açığa yansıdığını görüyoruz. Bununla birlikte turizm gelirlerinde bu yıl toparlanma var. Temmuz ayında da dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesi cari açıktaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor.” dedi.





Açığın finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda temmuz ayında portföy yatırımlarında 883 milyon dolarlık net çıkış olurken doğrudan yatırımlarda 951 milyon dolarlık net giriş olduğunu görüyoruz. Ülkemize yabancı sermayenin çekilmesi hususunda yapılacak hamlelerle açığın finansmanda doğrudan yatırımların daha verimli kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında haziranda resmi rezervlerde 6.9 milyar dolar ile ciddi bir azalış olduğunu görüyoruz. Bunun geçici bir durum olmasını temenni ediyoruz.” dedi.