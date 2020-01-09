2020 hac kuraları çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi. Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu.

Başvuru yapmasının ardından vefat eden veya sağlık sorunu nedeniyle kutsal topraklara gidemeyenlerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa, bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir."

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 800 kişinin hac kurasına katıldığını belirten Erbaş, Türkiye'de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti.

Bu sistemin diğer ülkeler tarafından beğenildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzüyor. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin, diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti. Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmedi.

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı. Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü. Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi.