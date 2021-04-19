31 Yıllık Özal Fotoğrafının Hikayesi

'nin 30 yıllık izleyicilerine çağrı yapıyorum. Merhum Özal ile ilgili anıları olanlar bize yazın

'nin 30 yıllık izleyicilerine çağrı yapıyorum. Merhum Özal ile ilgili anıları olanlar bize yazın

Merhum Özal ile ilgili anıları olanlardan yazı ve fotoğraf bekliyorum.

Merhum Özal ile ilgili anıları olanlardan yazı ve fotoğraf bekliyorum.

Merhum Özal ile ilgili anıları olanlardan yazı ve fotoğraf bekliyorum.

1990 yılın da Ankara’da Devlet konuk evinde GAP projesi araştırma yazım dolayısı ile 31 yıI önce Anadolu basını birincilik ödülü kazanmış plaketimizi rahmetli Özal'ın elinden almıştım.

Anadolu basınına büyük önem veren Özal'ın talimatı ile güneydoğu Anadolu GAP projesi Anadolu gazetecilerine gezdirilmiş bu vesile ile ilk kez Diyarbakır ve Urfa bölgesini gezip görmüştüm.

Merhum Özal Amerika’da ameliyat olup Türkiye’ye geldiğinde Ankara Esenboğa hava limanın da Özalı karşılayan Gazeteciler arasında yer alıp gazeteci ve belgeselci olarak ölüm haberini aldığımda yaşadığım üzüntüyü dün gibi hatırlıyorum.