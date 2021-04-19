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31 Yıllık Özal Fotoğrafının Hikayesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı.

31 Yıllık Özal Fotoğrafının Hikayesi

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:42
Merhum Özal ile ilgili anıları olanlardan yazı ve fotoğraf bekliyorum.
Korona günlerini hatıralarımıza yazarak değerlendirelim gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakalım .
Sosyal medyadaki tüm arkadaşlarıma Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com'un 37 yıllık vefalı okurlarına ve Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv 'nin 30 yıllık izleyicilerine çağrı yapıyorum. Merhum Özal ile ilgili anıları olanlar bize yazın www.gebzegazetesi.com da yazalım Devri alem Belgesel programı www.devrialem.tv yayınlayalım
Özal ile Çekilmiş 31 Yıllık Fotoğrafın Hikayesi
1990 yılın da Ankara’da Devlet konuk evinde GAP projesi araştırma yazım dolayısı ile 31 yıI önce Anadolu basını birincilik ödülü kazanmış plaketimizi rahmetli Özal'ın elinden almıştım.
Anadolu basınına büyük önem veren Özal'ın talimatı ile güneydoğu Anadolu GAP projesi Anadolu gazetecilerine gezdirilmiş bu vesile ile ilk kez Diyarbakır ve Urfa bölgesini gezip görmüştüm.
Merhum Özal Amerika’da ameliyat olup Türkiye’ye geldiğinde Ankara Esenboğa hava limanın da Özalı karşılayan Gazeteciler arasında yer alıp gazeteci ve belgeselci olarak ölüm haberini aldığımda yaşadığım üzüntüyü dün gibi hatırlıyorum.
1993 yılında İstanbul’daki Özal'ın tarihi cenaze törenine bizzat katılıp toprağa veriliş anını yakından takip eden gazeteci ve belgeselci olarak Tüm arkadaşlarımdan Özal ile ilgili anıları olanlar bize yorum olarak yazın belgesel hazırlayalım www.belgesel-yayincilik.com da kitap haline getirip tarihe not düşüp zamana noterlik yapalım.


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Cumhurbaşkanlarımızdan Merhum Özal İle Gazetecilik...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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