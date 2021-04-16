33 Yıllık Arkadaşım Veli Altınkaya’nın Ardından

Korona vebası öldürüyor, insanlık kovid ile savaşıyor. Veba en yakınlarımızı alıyor, her gün acı üzerine acı yaşıyoruz.

Acı haber tez duyulur… İsmi ile müsemma, adı gibi Veli olan, soyadı gibi Altın kalbe sahip, adam gibi adam vefalı insan 33 yıllık arkadaşım, meslektaşım, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı kovid vebasına kurban verdik.

Anadolu basının başı sağ olsun…

Veli Altınkaya arkadaşıma Allah’tan cc rahmet, ailesi, sevenleri ve Anadolu basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Makam ve mekanının cennet olsun Veli kardeşim…

Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısı için Kayseri’de bizleri ağırlamıştı.

Kayseri’ye ilk kez 1988 yılında, genç bir gazeteci olarak gitmiştim. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Anadolu Basını seminerine katıldığımda, Veli Bey’i tanımıştım.

33 yıldır Veli Altınkaya ile arkadaşlığımız devam etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Vakfı ve Küresel Gazeteciler Konseyi toplantıları için yurt içi ve yurtdışında birçok toplantıya katılmış, arkadaş ve dostluğumuz sürmüştü.

Son olarak Kayseri’ye, Vali Bey’in misafiri olarak Küresel Gazeteciler konseyi toplantısı için gittiğimizde Kayseri’de çektiğim belgeseli, merhum Veli Ağabeye ithaf ediyorum. Siz değerli arkadaşlarımı, mübarek Ramazan ayı gecesi Veli Ağabeyin ruhu için bir Fatiha, üç İhlas okumaya davet ediyorum. El Fatiha...

Veli Altınkaya’nın Aziz hatırasına ithaf ettiğim, Kayseri belgeselini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=vViVjSCzMEM

Merhum Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın ev sahipliğinde yapılan KGK Toplantısı ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşemde yazdığım makalelerin linklerini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3193&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2760&t=makale

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Küresel Gazeteciler Konseyi Kayseri Toplantısından Notlar

Başta kendi hayatımız olmak üzere dünyada ve Türkiye’de birçok şey değişiyor. Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğimizde 43 yıl geride kaldı. Birçok şey yaşadık, Türkiye’yi ve dünyayı gezip gördük. Gazetecilik mesleğimizdeki değişime ayak uydurmaya çalıştık. Küresel Gazeteciler Konseyi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonlarına katılmak üzere Kayseri’deydim. Kayseri’ye ilk kez 1988 yılı Eylül ayında, o dönemki adıyla Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğünün düzenlediği Anadolu Basını Eğitim Seminerleri için gelmiş, toplantılara katılıp dönemin basından sorumlu Kayserili Devlet Bakanı Mehmet Yazar’la 28 yaşında genç bir gazeteci olarak söyleşi yapmış, Kayseri’nin tarih ve kültür değerleri ile ilgili araştırma ve tanıtma yazısı yazmıştım. Benim gibi, toplantıya Türkiye’nin dört bir tarafından gazeteci arkadaşlar katılmıştı. Bugün birçok gazeteci arkadaşımız ebediyete gitti, hepsini rahmetle anıyorum. 31 yıl içinde çok şey değişti. Birçok kez Kayseri’ye gelip gittim, belgeseller çektim. Arkadaş ve dostlarımız oldu. En önemli değişim medya ve basın dünyamızda oldu. O günlerde, birçok Anadolu Gazetesi elde dizilip basılıyor, kurşun potada dizgi yapan entertip dizgi ve frankental düz baskı makinalarında basıldığı fotoğraftan klişe yapıldığı günler... Ofset Baskının hayal olduğu tarihler… Sosyal medya, akıllı cep telefonunun, masaüstü yayıncılık, internet gazeteciliği, Web TV, özel televizyonların hayal bile edilemediği tarihler üzerinden tam 31 yıl geçmiş.

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ TOPLANTISI

Küresel Gazeteciler Konseyi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti toplantısında medyayı ilgilendiren önemli şeyler konuşuldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konseyin amaç ve hedefleri hakkında önemli bilgi verdi. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Önürmen, sosyal medyanın geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri Basını ve 1980 yılında kurulan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili bilgiler verdi. 31 yıl içinde basında çok şey değişti. Basın ve medyada sosyal ve dijital medyanın hızına yetişenler, geleceğin medyası "dijital medyaya" ayak uyduran gazeteciler başarılı olacak. Kuruluş çalışmaları devam eden Küresel Gazeteciler Konseyi'ne başarılar diliyor, ev sahipliği ve misafirperverliği için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

ANADOLU’NUN KIYMETİNİ BİLELİM

Kış ayları olmasına rağmen Anadolu bahardan günler yaşıyor. Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere uçakla Kayseri’ye giderken 10 bin metre yükseklikten Anadolu’nun muhteşem güzelliklerini de belgeselleştirmeye çalıştım, keşke ülkemizi daha iyi tanıyabilsek. Üç tarafı denizlerle çevrili birçok uygarlığa merkez olmuş, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip güzel vatan Anadolu dağları, ovaları, yaylaları, vadileri, ırmakları ile adeta cennetten bir köşe. Anadolu havadan bir başka güzel görünüyor. Bembeyaz kar örtüsü altında bir tabloyu andırıyor. Irmaklar ve göllerimiz Anadolu’ya can veriyor. Bağlar, bahçeler ve tarlalardan bereket akıyor. Anadolu’yu sevmek tanımakla, değerlerini koruyup gelecek kuşaklara emanet etmekle olur. Sizleri Kayseri yolunda çektiğim fotoğraflarla baş başa bırakırken, siz değerli arkadaşlarımı Anadolu’yu tanıyıp sevmeye davete diyorum. Unutmayalım ki sevmek tanımakla başlar… Yunus Emre’nin dediği gibi: Gelin tanış olalım işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.