GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

78 bina da cephe iyileştirme projesi

Akçaray tramvay hattı gürzergahındaki GMK bulvarına cepheliuygulanıyor

78 bina da cephe iyileştirme projesi

22 Şubat 2017 Çarşamba 13:21

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi”, Akçaray tramvay hattı güzergahında kalan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’ndaki çalışmalarla devam ediyor. Kuzey ve güney cephe olmak üzere tespiti yapılan yıpranmış ve bakım gerektiren 78 binadaki cephe iyileştirme çalışmalarıyla bölgenin çehresi değişecek.

 

PROJE KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi”, kentin 12 ilçesindeki çeşitli bulvar ve caddelere estetik görünüm kazandırıyor. Örnek proje kapsamında görsel kirlilik oluşturan binalar tespit edilip, cephe iyileştirme çalışmaları yapılıyor. 

 

GMK BULVARINDAKİ YIPRANMIŞ BİNALAR

Daha önce çeşitli bulvar ve caddelerde yapılan ve kente estetik bir görünüm kazandıran proje, şimdi de Akçaray tramvay hattı güzergahında bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda devam ediyor. Çalışmalar tramvayın geçeceği bölgedeki dış görünümünde yıpranmalar oluşmuş binalardan 78’inde sürdürülüyor. Şu ana kadar 30 binada cephe iyileştirme uygulamaları tamamlandı.

 

DEĞERLERİNE DEĞER KATACAK

Söz konusu bölgedeki binalar tramvay çalışmaları tamamlanınca değerlerini artıracak. Güzel Evim Güzel Kentim Projesi kapsamındaki yapılan çalışmalar ile görsel kirliliğin önüne geçilerek, bu binaların değeri bir kez daha artmış olacak. GMK Bulvarındaki çalışmalar haricinde farklı noktalarda da projenin diğer etapları yapılması planlanıyor.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuTramvayKonut
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Rol Model, KOTO Rol Model, KOTO
Doğan Ziyaretlere Devam Ediyor Doğan Ziyaretlere Devam Ediyor
GEBZELİLERİN VALİ’DEN İSTEĞİ.. GEBZELİLERİN VALİ’DEN İSTEĞİ..
Gebze Halkı’ndan Güzeloğlu’na trafik çağrısı! Gebze Halkı’ndan Güzeloğlu’na trafik çağrısı!
KOTO Konuklarını Ağırlıyor KOTO Konuklarını Ağırlıyor
Baykuş Yeniden Uçabilecek mi? Baykuş Yeniden Uçabilecek mi?
Yukarı Çık

Rol Model, KOTO
KOTO’nun okulu Bursa’ya da rol model oldu

Haberi Oku