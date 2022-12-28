GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGD Kocaeli 7 Noktada Mekkenin Fethi Programı Düzenliyor

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Mekke’nin Fethi Programlarını Kocaeli genelinde 7 farklı noktada gerçekleştirecek. Kocaeli’nin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilecek programlar şöyle: Gölcük Değirmendere Kültür Merkezi, Karamürsel Öğretmen Evi Salonu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi.

AGD Kocaeli 7 Noktada Mekkenin Fethi Programı Düzenliyor

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:07


Şube Programı Kongre Merkezinde 

Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal'ın da katılacağı merkez program ise, 20:00’da Sekapark’taki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. 

AGD Kocaeli Şube  Ahmet Duysal yaptığı açıklamada;

Fethin, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasbeden zulüm düzeninden adil düzene geçen yolun açılması olduğunu dile getirerek, "Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih, insan olmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih, sadece hakkın hakimiyeti için çıkılan seferin sonucu değil, bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir." ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Duysal, Kocaeli halkını 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan programda aralarında görmekten mennuniyet duyacaklarını ifade etti. 

Pek çok etkinliği içeren programda şiir dinletisi, mehter takımı gösterisi , sineviyon içerikleri yer alacak. Aynı zamanda çekiliş ile 10 ayrı kişiye süpriz hediyeler takdim edilecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AgdKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2022 konser ve etkinlik yılı oldu 2022 konser ve etkinlik yılı oldu
Alo 153’den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet Alo 153’den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet
Milli İrade Meydanında saha imalatlarına devam Milli İrade Meydanında saha imalatlarına devam
Çayırova Kaymakamı’ndan Federasyona ziyaret Çayırova Kaymakamı’ndan Federasyona ziyaret
Çocuklar Sadece Ailelerinin Çocukları Değil, Aziz Türk Milletinin Ferdi ve Evladıdır Çocuklar Sadece Ailelerinin Çocukları Değil, Aziz...
AKİF DİZİSİ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR AKİF DİZİSİ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

2022 konser ve etkinlik yılı oldu
Büyükşehir, 2022 yılında ücretsiz konser, gösteri ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara yılın her...

Haberi Oku