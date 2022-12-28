AGD Kocaeli 7 Noktada Mekkenin Fethi Programı Düzenliyor





Şube Programı Kongre Merkezinde

Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal'ın da katılacağı merkez program ise, 20:00’da Sekapark’taki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır.

AGD Kocaeli Şube Ahmet Duysal yaptığı açıklamada;

Fethin, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasbeden zulüm düzeninden adil düzene geçen yolun açılması olduğunu dile getirerek, "Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih, insan olmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih, sadece hakkın hakimiyeti için çıkılan seferin sonucu değil, bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir." ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Duysal, Kocaeli halkını 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan programda aralarında görmekten mennuniyet duyacaklarını ifade etti.

Pek çok etkinliği içeren programda şiir dinletisi, mehter takımı gösterisi , sineviyon içerikleri yer alacak. Aynı zamanda çekiliş ile 10 ayrı kişiye süpriz hediyeler takdim edilecek.





