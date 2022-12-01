AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ





ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Körfez Temsilciliği Başkanı Arkın Muhammed Cengiz, “Bizler Peygamber’imizin sünnetine uygun nesiller yetiştirmek için çalışan, bu yönde adım atan bir sivil toplum kuruluşuyuz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’nın “Biz karada gemiler yapmaya devam edeceğiz lakin inanacağız ki Allah denizi ayağımıza getirecektir.” sözünü hatırlatarak çalışmalarını yılmadan devam ettirdiklerini söyleyerek,” 24 Kasım vasıtasıyla siz kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelmek istedik. Bu vesileyle siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.” Dedi.



GENÇLERİMİZE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ.

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, ”Bizler Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi olarak önce ahlak ve maneviyat diyerek yaptığımız çalışmalarla gençlerimizi yetiştirmek, Peygamber Efendimiz’in sünnetini öğretip bunları uygulamalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Değerlerimizin her geçen gün yozlaştığı, kötü alışkanlıkların sıradan hale geldiği bir döneme üzülerek şahitlik ediyoruz. Siz değerli öğretmenlerimiz , öğretmenliğin sadece öğretimden ibaret olmadığını eğitim aşamasının ne denli önemli olduğunu hepimizden iyi biliyorsunuz ve elinizden geldiğince bunu uyguluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun.

Bizler de AGD olarak liseli kardeşlerimize dokunup, değerlerimizi onlara hatırlatmak, iyiliği organize etmek için mücadele ediyoruz.’’ Dedi



SİYER-İ NEBİ SINAVI 17 ARALIK'TA YAPILACAK

Konuşmasına devam eden Ahmet Duysal , Siyer-i Nebi Sınavı’nı hatırlatarak. ”Anadolu Gençlik Derneği olarak her sene düzenli bir şekilde tüm Türkiye’de Peygamber Efendimiz’in hayatını ortaokul ve liseli gençlerimize öğretmek amacıyla Siyer-i Nebi yarışmasını düzenliyoruz. Bu vesileyle bu yıl 17 Aralık’ta yapılacak olan liselere yönelik Siyer-i Nebi Sınavı’na Kocaeli’nde yaşayan tüm liseli kardeşlerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu. Duysal, konuşmasını tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak sonlandırdı.



