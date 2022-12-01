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AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Körfez Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Körfez İlçesi’nde görev yapan öğretmenler ile Nazende Restoran’da bir araya geldi. Programa Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal ve Yönetimi, AGD Körfez İlçe Yönetimi, Körfez’de bulunan liselerin AGD okul başkanları ve öğretmenler katıldı.

AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ

01 Aralık 2022 Perşembe 20:44


ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK
Açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Körfez Temsilciliği Başkanı Arkın Muhammed Cengiz, “Bizler Peygamber’imizin sünnetine uygun nesiller yetiştirmek için çalışan, bu yönde adım atan bir sivil toplum kuruluşuyuz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’nın “Biz karada gemiler yapmaya devam edeceğiz lakin inanacağız ki Allah denizi ayağımıza getirecektir.” sözünü hatırlatarak çalışmalarını yılmadan devam ettirdiklerini söyleyerek,” 24 Kasım vasıtasıyla siz kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelmek istedik. Bu vesileyle siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.” Dedi.

GENÇLERİMİZE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ.
Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, ”Bizler Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi olarak önce ahlak ve maneviyat diyerek yaptığımız çalışmalarla gençlerimizi yetiştirmek, Peygamber Efendimiz’in sünnetini öğretip bunları uygulamalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Değerlerimizin her geçen gün yozlaştığı, kötü alışkanlıkların sıradan hale geldiği bir döneme üzülerek şahitlik ediyoruz. Siz değerli öğretmenlerimiz , öğretmenliğin sadece öğretimden ibaret olmadığını eğitim aşamasının ne denli önemli olduğunu hepimizden iyi biliyorsunuz ve elinizden geldiğince bunu uyguluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun.
Bizler de AGD olarak liseli kardeşlerimize dokunup, değerlerimizi onlara hatırlatmak, iyiliği organize etmek için mücadele ediyoruz.’’ Dedi

SİYER-İ NEBİ SINAVI 17 ARALIK'TA YAPILACAK
Konuşmasına devam eden Ahmet Duysal , Siyer-i Nebi Sınavı’nı hatırlatarak. ”Anadolu Gençlik Derneği olarak her sene düzenli bir şekilde tüm Türkiye’de Peygamber Efendimiz’in hayatını ortaokul ve liseli gençlerimize öğretmek amacıyla Siyer-i Nebi yarışmasını düzenliyoruz. Bu vesileyle bu yıl 17 Aralık’ta yapılacak olan liselere yönelik Siyer-i Nebi Sınavı’na Kocaeli’nde yaşayan tüm liseli kardeşlerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu. Duysal, konuşmasını tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak  sonlandırdı.

Programda söz alan öğretmenler programa katılım sağlayan Körfez Liselerinde AGD okul başkanlığı yapan öğrencilere hitaben "Bizim çocuklarımız şimdi muhtemelen tablet, telefon veya bilgisayar başındadır. Şahsen merak ediyoruz biz kendi çocuklarımızı dışarı çıkaramazken bu gençleri bizimle bir araya gelmeye yönelten şey nedir? Siz değerli gençleri burada bu programda görmek gerçekten ümit verici. " ifadelerini kullandılar ve 24 Kasım vesilesi ile tertip edilen programı düzenleyen AGD Körfez Temsilciliği İlçe Başkanı Arkın Muhammed Cengiz ve yönetimine memnuniyetlerini ilettiler. 
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