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Ağustos'ta emeklilere 4 zam birden

Memurlar ve memur emeklileri için Ağustos toplu sözleşme ayı olacak. 2018 ve 2019 için 4 ayrı zam belirlenecek. Her 6 aylık dönem için yüzde 5’i aşan zam talepleri ve seyyanen artışlar gündemde.

Ağustos'ta emeklilere 4 zam birden

22 Haziran 2017 Perşembe 09:31

Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisi için önemli süreç başladı. 3 Temmuz'da çifte zam alacak memurlar ve memur emeklileri, Ağustos'ta da 2018 ve 2019 yıllarında maaşlarında yaşanacak artışları öğrenecek. Ağustos başında başlayacak ve ay sonuna kadar tamamlanacak toplu sözleşme sürecinde, yetkili konfederasyon Memur-Sen memurların ve memur emeklilerinin taleplerini masaya taşıyacak. Kamu İşveren Heyeti ile yapılacak görüşmeler sonucunda, zam oranları karara bağlanacak.

HAZIRLIK YAPILIYOR

Memur-Sen, toplu sözleşmede masaya getireceği teklifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her sendika, üyelerinin fikir ve önerilerini topluyor. Temmuz ayı ortasına kadar da hazırlıkların tamamlanması planlanıyor. Toplu sözleşmede 2 yıllık dönem için 4 ayrı zam oranı tespit edilecek. Her 6 aylık dönem için talep edilecek zam oranının tabanının yüzde 5'ten başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca enflasyon farkı da talepler arasında yer alacak. Yüzdelik artışların yanı sıra seyyanen zammın da toplu sözleşmede konuşulabileceği ifade ediliyor. Memurların ve emeklilerinin son 10 yıllık zam oranlarına bakıldığında, en yüksek oranın yüzde 6+5 ile 2016'da uygulandığı görülüyor. En çok görülen zam oranı ise yüzde 4+4 oldu.

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