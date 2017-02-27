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Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti!

İzmit Sanayi Mahallesi DSİ karşısında bulunan hurdacılar mevkisinde alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen olanda bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti!

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:44


Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi DSİ karşısında bulunan hurdacılar mevkisinde meydana gelen olayda Naci E. isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa Yurtkulu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahına sarılan Naci E. tabancasına sarılarak Mustafa Yurtkulu'na 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Yurtkulu kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren Naci E. olay yerinden bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan Mustafa Yurtkulu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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