Anlamlı Yarışmanın Ödülü Duygulandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kursiyerleri arasında Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenledi. Dördüncüsü yapılan yarışmada Mevlana Kurs Merkezi’nden Hüseyin Kaya birinci oldu. Birinciliği açıklandığında duygu dolu anlar yaşayan Kaya, yarışmadan kazandığı Umre ödülünü babasına ithaf etti. Kaya, kutsal topraklara babası ile gitmek istediğini söyledi.

ALDIKLARI EĞİTİM KENDİNİ GÖSTERDİ

Yarışmaya, KO-MEK Kur’an-ı Kerim Branşında eğitim gören toplam 199 kursiyer katıldı. Finale kalan 15 kursiyer için geçtiğimiz günlerde Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda final yarışması gerçekleştirildi. Finalistlerin heyecanı yarışmaya yansırken, KO-MEK’ten aldıkları eğitim sayesinde, okumalarında başarılı oldukları gözlendi.



ANLAMLI YARIŞMANIN ANLAMLI ÖDÜLLERİ

Son derece çekişmeli geçen finalde en yüksek puanı Mevlana Kurs Merkezi’nden Hüseyin Kaya aldı. Yarışmada Yeniköy Kurs Merkezi’nden Saynur Sönmez ikinci, Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi’nden Serpil Uzun ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Hüseyin Kaya, Umre; ikinci olan Saynur Sönmez, Kudüs ve üçüncü olan Serpil Uzun ise Konya ziyaretleri ile ödüllendirildi.



BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ BABASINA İTHAF ETTİ

Yarışmada birinci olan Hüseyin Kaya birinci olduğu açıklandığında duygusal anlar yaşadı. Yarışmayı kazanmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Kaya, birincilik ödülünü babasına ithaf etti. Kaya, “KO-MEK kursiyeri olarak böyle bir yarışmada birinci olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu yarışmadan kazandığım Umre ödülüm benim için çok değerli. Umre’ye de inşallah babamla birlikte gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.