Annelere bin 300 lira para

Her anneye doğum yardımı adı altında ödeme yapılıyor. 15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor. 3 çocuk sahibi olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Uygulamada bugüne kadar 1 milyon 960 bin 386 çocuk için 1 milyon 924 bin 869 anneye toplam 835 milyon 627 bin 599 lira ödendi. Doğum Yardımı Programı'yla 2016'da 1 milyon 197 bin 457 çocuk için, 1 milyon 175 bin 124 anneye 510 milyon 352 bin 980 lira verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ocak'ta doğum yardımı yaptığı anne sayısı, Ocak 2016'ya göre artarak 91 bin 82'ye ulaştı..